Drew Barrymore, Jessica Alba y más ‘celeb moms’ que alucinaron el confinamiento con sus hijos en casa

Por: Jessica Moreno

Kristen Bell, Drew Barrymore, Jessica Alba, Eva Mendes y Chrissy Teigen son algunas de las celebridades que han compartido cómo sobrevivir la vida con niños en casa 24/7. Su realidad es más parecida a la tuya de lo que imaginas y tienen las pautas para librar las batallas diarias con humor.

¿Cuáles son los retos en medio de la crisis ? Las estrellas te comparten sus recomendaciones y sus experiencias.

ACEPTA QUE LA ESCUELA ES DIFÍCIL Y AVANZA

Nadie estaba consciente de los desafíos que implica ser maestro ni estábamos preparadas para serlo. De hecho, “¡realizar trabajos escolares es miserable!”, confesó la actriz Kristen Bell en su serie virtual Momsplaining. “Cuando comenzamos la cuarentena le di a una de mis hijas una tarea de matemáticas y por todas partes escribió: ‘No, no, no, no’.

Tener niños en casa es como escuchar todas las estaciones de radio sintonizadas a la vez”, admitió Bell. Así que uno de sus consejos para las mamás que se sienten desbordadas por las preguntas constantes de sus niños, es simple: “A veces les digo a mis hijas que no tengo el poder mental para responder a todo justo ahora, pero les pido que escriban sus dudas y las resuelvo después. Es frustrante para ellas, no obstante, es una lección de gratificación retardada que les enseña que sus deseos no siempre serán cumplidos al instante”.

WTF CON LAS MATEMÁTICAS?!

Otras famosas, como Elizabeth Banks, han aprovechado este tiempo para agradecer a los maestros y enviar un saludo solidario a los padres que enseñan a sus niños en casa, “en especial matemáticas de tercer grado ¡porque son imposibles!”, dijo la actriz en entrevista con Jimmy Kimmel.

Lo mismo les sucedió a Elsa Pataky y Chris Hemsworth: “Las sumas y las restas ya no son como antes, ahora hay más trucos que no entendemos, les deseo suerte a nuestros niños, van a salir de la cuarentena con un coeficiente intelectual más bajo”, bromearon en redes.

‘HAY DÍAS BUENOS Y DÍAS MALOS’

Sin duda, vivimos una situación sin precedentes, y no hay una guía de lo que está bien o mal. “Me acuerdo que cuando comenzó el confinamiento los padres empezaron a publicar en redes sociales fotos de los horarios de sus hijos”, confesó Drew Barrymore a Yahoo! Life, “pensé que nunca lo iba a lograr, pero leí un tweet que decía: ‘Los niños no se están rezagando, están sobreviviendo a una pandemia’, y pensé que lo mismo aplica para los adultos, no podemos ser tan duros con nosotros mismos, si estamos presentes y seguimos siendo creativos todo estará bien”.

La actriz, que tiene dos niñas, ha sido abierta sobre lo difícil que es cuidarlas, “hay días buenos y malos, incluso en los que lloro cada minuto”.

Pero Drew no está sola, la actriz Hilary Duff la secunda: “Igual que muchas mamás lidio con un millón de cosas al día, trabajando en casa, cambiando pañales y tratando de navegar en la enseñanza virtual. A veces mi cabeza gira y no tengo idea de cómo seguir, pero ¿sabes qué? ¡Está bien! Debemos normalizar el hecho de no tener todo bajo control”.

APROVECHA EL TIEMPO

Eva Mendes publicó una lista de cuentas de Instagram que comparten actividades para entretener a los niños y subió una foto de su cara pintada mostrando el trabajo ‘artístico’ de sus hijas de seis y cuatro años, resultado de esas ideas. “Estos días ellas tienen toda mi atención y es un reto pero me necesitan más que nunca”, confesó. “Pasé de usar la sudadera de mi esposo a batas todo el día, en realidad el look dejó de importarme por ahora”.

Para Eva en estos tiempos turbulentos la familia es el único pilar social de los niños, por eso aconseja divertirse y reconfortarlos sin dejar de ser cautelosos. “En estos meses intensos trato de tener mucho cuidado sobre lo que digo de mí misma, de otros, de las noticias y de política cuando mis hijas están cerca.

Estoy formando su manera de ver el mundo y esa es la realidad”, afirmó. Victoria Beckham también ha disfrutado pasar más tiempo con su hija Harper, de nueve años, y está orgullosa de cómo se adaptó a las clases virtuales. “Ha sido una superestrella durante el confinamiento, su escuela insistió en que usaran uniforme, así que cada mañana se levanta y actúa lo más normal posible, se viste y empieza sus lecciones en Zoom”, dijo la diseñadora a Today Show. “Por más que la vida haya cambiado y llegaran retos con eso, es genial poder pasar tiempo de calidad en casa con los niños”.

¿DESCANSAR MÁS?

Para dirigir su compañía billonaria, Jessica Alba no tuvo más opción que instalar una minioficina en su clóset. “Así no escucho a mis hijos pidiéndome cosas en medio de una reunión”. “Y le dije a mi familia que en cuanto se pueda, planearé una mom-vacation”, bromeó Alba, cuyo pasatiempo favorito es producir videos de TikTok con sus tres retoños.

La modelo Chrissy Teigen simplemente acepta que su vida es ser mamá 24/7. “Si piensas tener hijos, genial, pero debes saber que jamás harás nada sola de nuevo”, escribió en Instagram.

