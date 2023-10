Cómo se lleva Gwyneth Paltrow con su ex, Chris Martin, y con Dakota Johnson, la nueva pareja del cantante

¿Llevarse con la nueva pareja de tu ex? Eso no es algo que se vea con frecuencia, sin embargo, Gwyneth Paltrow nos demuestra que es posible y no sólo eso, también habló bien de la nueva novia de su ex-esposo, Chris Martin.

Si bien, la misma empresaria de belleza y bienestar, fundadora de The Goop, reconoce que esta situación es atípica y que, para muchos, esto “puede parecer extraño”, lo cierto es que, hasta el momento, ellos tres lo han logrado.

La quiero muchísimo. Es una persona encantadora y maravillosa. Gwyneth Paltrow opina de Dakota Johnson

La revelación ocurrió durante una original sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, realizada en su propia cuenta de Instragram. Ahí, la actriz habló sobre el gran afecto que siente por Dakota Johnson, la pareja de Chris Martin.

Gwyneth Paltrow, de 51 años, y Chris Martin, de 46, fueron una de las parejas más conocidas de Hollywood durante más de una década, apoyándose mutuamente en sus carreras en el mundo del espectáculo.

La pareja se conoció en 2002 y, un año después, formalizaban su unión con una boda, celebrada en 2003. Juntos tuvieron dos hijos, Apple y Moses. Sin embargo, en 2014 anunciaron su separación, y su divorcio se formalizó hasta 2016.

Y aunque la ruptura de Gwyneth Paltrow y Chris Martin fue amigable y se comprometieron a seguir siendo amigos por el bien de sus hijos. Desde entonces, han demostrado que son capaces de mantener una relación sana y respetuosa, incluso a pesar de no estar juntos.

Dakota Johnson, la nueva pareja de Chris Martin

En 2017 comenzaron los rumores de romance entre Martin y Dakota Johnson, la actriz de la saga “50 sombras de Grey”, de 34 años.

Y aunque la relación de la pareja se mantiene de bajo perfil y mantienen su vida privada fuera del ojo público, inevitablemente, han sido vistos juntos en varias ocasiones, demostrando que llevan una relación sólida. En las escasas ocasiones que la pareja se ha mostrado en público, se nota su buena química.

Han sido vistos ocasionalmente asistiendo a eventos o viajando juntos, pero en general mantienen su relación discreta.

La historia de amor de Chris Martin y Gwyneth Paltrow

El matrimonio de Paltrow y Martin fue un sueño para muchos. La pareja era muy popular y parecía ser feliz. Sin embargo, en los últimos años de su relación, la pareja comenzó a tener problemas. En 2014, anunciaron su separación, citando “diferencias irreconciliables”.

Aunque, dos años después, Gwyneth se casaba con el director, guionista de televisión, Brad Falchuk, dejar su relación con Martin una nueva entrevista con la también actriz Anna Faris en su podcast, Anna Faris Is Unqualified , Paltrow se sinceró: “Nunca quise divorciarme. En teoría, nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos”.

Y continuó: “Pero a través de ese proceso he aprendido más sobre mí de lo que podría haber imaginado. Y como me concentré en la responsabilidad, pude encontrar al hombre más increíble y construir algo que nunca antes había tenido con Brad [Falchuk], mi esposo”.

Ahora, la familia moderna de Paltrow, Martin y Johnson es un ejemplo de que es posible mantener una relación sana y respetuosa, incluso a pesar de no estar juntos. La pareja ha demostrado que es posible ser amigos y criar hijos juntos, incluso si no son pareja.