¿Por qué comparan el póster de ‘Spencer’ con Jennifer Lawrence? Hay un tributo en Lady Di

No ha pasado más de un día desde que se publicó el primer póster de Spencer (2021) y en redes ya lo «trollearon». Esta es la película de Pablo Larraín que contará la turbulenta Navidad que pasó la princesa Diana en la casa de Windsor. Pero hay algo muy familiar en dicho póster —un evento que vimos todos en los premios Oscar 2013.

El póster anuncia que la película saldrá en cines en noviembre, y se divisa al personaje de Kristen Stewart (Diana) en una pose caída, aparentemente llorando en un dramático y embellecido vestido off-white.

Been trying to figure what the SPENCER poster reminds me of and it just hit me: pic.twitter.com/GjsNArk89L

— sam greisman (@SAMGREIS) August 25, 2021