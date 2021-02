Con bastón y nostalgia del pasado; así llega Phil Collins a los 70

Dominó al mundo en los noventa, pero el tiempo ha tenido planes diversos. Phil Collins recibe sus 70 años con problemas de movilidad y su ex esposa.

«Me llamo Phil Collins y soy baterista, y sé que no soy indestructible. Esta es mi historia», escribió el artista en el prólogo de su autobiografía Aún no estoy muerto. En esta obra de crónica sincera sobre lo que fueron sus éxitos y complicaciones en la vida se publicó en 2016; con ella se veía un porvenir de la leyenda del rock-pop. Aún así, cinco años después, la vida decidió cobrar otras facturas. Ahora Phil llega a los 70 con títulos poco favorecedores.

Primero porque lo tacharon de «sucio y desagradable»

En 2020 se volvió tendencia no necesariamente por las mejores atribuciones. Su tercera ex esposa, Orianne Cevey, detalló que Collins desmejoró su higiene personal al grado de ser ‘insoportable’.

TMZ reportó su testimonio: «El hedor de Phil se volvió tan penetrante que era insoportable y se convirtió en un ermitaño, negándose a interactuar personalmente con cualquier persona, a lavarse los dientes y ducharse durante todo 2019″.

Añadió que era «incapaz de tener relaciones sexuales», tenía problemas con el alcohol y era abusivo emocionalmente.

Cevey también subastó premios y discos de oro de su ex esposo

Después de que Collins demandó a su ex por extorsión y residir ilegalmente en su mansión en Miami con su nuevo esposo, ella decidió comerciar con discos de oro y premios del artista.

10% de las ganancias de esas subastas se dirigirían a la Fundación Never Give Up.

Orianne se retiró en búsqueda de otro espacio, y aparentemente no había lugar suficiente. Vendió LP’s, un collar con una calavera tallada y un diamante de 10,35 quilates. Su representante le dijo a Page Six: «Se mudará a una casa más pequeña y se deshará de parte de su ropa y joyas que ya no usa. Quiero decir, después de todo, tiene cinco mil pares de zapatos y solo dos pies, no podría usarlos todos…».

Con bastón

Desde los 68 años, Daily Mail reportó que el artista ha usado bastón después de que múltiples problemas con la espalda le causaran conflicto para estar de pie.

El responsable de Easy Lover entonces ensayaba para su tour en Las Vegas, desde una silla y sin demasiado esfuerzo físico. Aún en 2019 logró dar conciertos también en Berlín, con su agrupación Genesis.

La séptima década arremete de una u otra manera, dejando las memorias de lo que fue Phil Collins; eso sí, bajo un legado musical incomparable.