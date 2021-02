¿Se puede ser aún *MÁS* talentosa? Así reaccionaron los seguidores ante el tema de ‘Friends’ que interpretó Courteney Cox en piano.

Algunos hemos usado la cuarentena para leer nuevos libros, acabar series o entrar a cientos de videollamadas. Courteney Cox la está usando para volver a ver Friends e intentar ponerse desde su cocina un pavo en la cabeza. Lo que también ha hecho la actriz es tocar el piano, y aunque lleva poco tiempo el progreso es notorio. Como sorpresa para sus seguidores y amantes de Friends, interpretó el tema de la serie, ¡y se lució!

No te pierdas a Courteney Cox tocando al piano la canción de Friends

Esta mujer de muchos talentos a mostrado sus avances en el piano a través de Instagram —incluso hizo una aparición virtual en el programa de Ellen DeGeneres junto a su hija Coco—.

Sus dedos han tecleado versiones del superéxito Drivers License de Olivia Rodrigo, Burn del musical Hamilton o Silver Springs del grupo Fleetwood Mac.

La última canción que aprendió seguro se te hará familiar. Se trata de I’ll Be There for You de The Rembrandts, que sonó durante 10 temporadas en los créditos iniciales de Friends.

I’ll Be There for You de The Rembrandts, en el piano por Courteney Cox

La intérprete de Monica Geller le hizo justicia a este tema principal con ayuda de su amigo y músico Joe Taylor en la guitarra.

«¿Qué tal lo hice?», preguntó al terminar su video. Los fans llenaron la sección de comentarios con halagos y emociones. El mismo David Beckham comentó «OMG OMG 😍».

Cuéntanos, ¿escuchar a Monica Geller al piano hizo que quieras ver de nuevo Friends?