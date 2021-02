Emma Stone se une a las intérpretes de una de las villanas más malvadas del cine y la tele. Repasemos cómo se inmortalizó Cruella de Vil.

Cruella de Vil, Cruella de Vil, if she doesn’t scare you no evil thing will… Es uno de los nombres más reconocidos en el ámbito cinematográfico, de televisión y literatura. Cruella de Vil es aquel personaje ficticio y la principal villana en la novela de 1956 de Dodie Smith, One Hundred and One Dalmatians.

Ahora que Disney emocionó a los fans de 101 Dálmatas con el primer poster de Cruella con Emma Stone como Cruella de Vil, repasemos a esta mujer que gusta de crear ropa con piel de dálmatas.

The Hundred and One Dalmatians (1957)

Novela infantil de la escritora inglesa Dodie Smith y publicada en 1957; inspiró al largometraje que Disney hizo después en animación. En la vida real, cuando los cachorros de Dodie tuvieron crías, un amigo le comentó de broma que esos dálmatas harían ‘un lindo abrigo de piel’, así fue como surgió la inspiración de Cruella.

En el libro, el nombre de Perdita —la dálmata protagonista— significa en latín ‘perdida’, ya que a Perdita la encuentran abandonada en la calle. También cambian los nombres de los humanos: en la película son Roger y Anita Radcliffe, y en la obra son Sr. Dearly y Sra. Dearly.

También, en el libro Cruella de Vil está casada con un peletero y su carro es blanco y negro con rayas de cebra, mientras que en la película animada es rojo.

101 Dálmatas (1961)

El largometraje de Walt Disney Productions inspirado en la novela de Smith. Fue la primera película en usar la técnica de xerografía (un tipo de impresión) para hacer la animación.

Se desarrolla en la época contemporánea y se alejan de la búsqueda del realismo perfecto en relación con los personajes humanos.

Además destaca totalmente la presencia de Cruella de Vil, caricaturizada y con gran maldad —tan llamativa que eclipsa a muchos personajes— y el compositor que escribió Cruella de Vil para la animación fue Mel Leven.

101 Dalmatians (1996)

El remake de la novela y la película homónima donde destacó la participación de Glenn Close como Cruella de Vil. E hizo tan buen trabajo, que el American Film Institute incluyó a este personaje en la lista de los 50 peores villanos en la historia del cine.

La actuación de Glenn fue reconocida y elogiada globalmente; le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz en una comedia.

Once Upon a Time (cuarta temporada)

Es una serie de fantasía que sigue a varios personajes de cuentos de hadas que fueron transportados al mundo real y robaron sus recuerdos originales con una poderosa maldición.

Son siete temporadas, y en la cuarta aparece Cruella de Vil bajo el nombre de Cruella Feinberg. La actriz Victoria Smurfit dio vida a este personaje. En sus inicios cuenta la historia de cómo asesina a su padre y padrastros, y cuando intenta huir, su madre la persigue con unos dálmatas entrenados. La encierran, ella se enamorará, huirá, se casará y luego —como una de las icónicas escenas— se juntará con Maléfica y Úrsula.

Cruella (2021)

Este próximo live action está dirigido por Craig Gillespie y tiene a Emma Stone como el personaje principal. Curiosamente, Glenn Close será productora ejecutiva.

Contará la vida de la joven diseñadora de modas, Estella de Vil, quien se obsesiona con la piel de los perros (especialmente de dálmatas). Eventualmente se convierte en la temida y despiadada leyenda conocida como Cruella en medio del Londres de los setenta.