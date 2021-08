Samantha Jones: llega a los 65 años pero no al reboot de ‘Sex and the City’. ¿Qué sucedió?

Kim Cattrall celebra sus 65 años, pero no su regreso al reboot de ‘Sex and the City’. Hacemos un recuento de los sucesos sobre la serie.

Las duras palabras que Kim Cattrall dedicó en 2017 a sus compañeras de reparto en la serie Sex and the City fueron que ‘no regresaría bajo ningún concepto’. Luego aseguró que su compañera y protagonista, Sarah Jessica Parker, nunca fue realmente su amiga. Que todo el trabajo «se desarrolló bajo un ambiente tóxico» y dejaba en claro su postura de dejar de rodar la tercera película. Bueno, fue mucho para sopesar en su momento.

Sex and the City sin Samantha Jones

Tiempo atrás, Andrew Miller explicaba en su podcast Origins que el guion presentado a Cattrall para la tercera película de la seria «no tenía demasiado que ofrecer en lo que respecta al personaje de Samantha».

A la par, Jessica Parker se pronunció sobre los rumores del conflicto que tenía con la actriz.

«Me gustaría recordarle a todo el mundo que esto no es ninguna pelea de gatas. Yo no he pronunciado o le he dirigido ni una sola palabra poco amable o cortés, así que si se me permite quiero redefinir la situación. También quiero mencionar que había cuatro mujeres en el set de rodaje y pasé la misma cantidad de tiempo con cada una de ellas: no se trata solo de dos personas que no se llevaban bien. Siempre he tenido en alta estima el trabajo de Kim y siempre he apreciado sus contribuciones. Si ella ha elegido no hacer la tercera película, no hay mucho que yo pueda hacer para conseguir que cambie de opinión, y debemos respetar eso. Eso es lo único que yo he dicho», aseguró la intérprete en declaraciones a Vulture.

Kim Cattrell a sus 65

Finalmente, llegamos al (casi) final del 2021 y el año nos recibió con el revival de la afamada serie, titulándose And just like that y sus 10 episodios —incluyendo al cast original menos a Kim— se verán a través de HBO Max.

Lo que Casey Bloys, responsable de contenido de HBO, aludía sobre lo que sucedería con Samantha Jones, sigue prácticamente como misterio. Sus palabras fueron:

«Las chicas intentarán contar una historia honesta acerca de ser mujer a los 50 años en Nueva York. Así que todo debe ser orgánico, por lo que las amigas que tenían a los 30 no será las mismas a los 50. Como en la vida real, la gente entra y sale de tu vida. Nuevas amistades comienzan y otras desaparecen».

Recientemente, SJP compartió una foto de reunión del elenco, pero los fans no lo tomaron muy bien. «¿Ese es el remplazo de Samantha?», «extraño a Samantha», «no es li mismo sin Samantha» fueron algunos de los comentarios.

Aún así, una fuente reveló a Daily Mail que «Michael Patrick King [productor ejecutivo] y Jessica Parker tienen planes para una segunda temporada» de And Just Like That. «Así que las puertas están abiertas para que Kim regrese».

