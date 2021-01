Datos curiosos de Rod Stewart, el legendario músico que cumple 76 años

Desde su primer pánico escénico hasta su apodo. Conmemoramos el cumpleaños 76 de Rod Stewart con algunos datos curiosos.

Icónica figura para la escena musical británica, de los solistas más exitosos en el mundo y un personaje de extenso historial en el rock. Rod Stewart estrena 76 años de vida con un sinfín de anécdotas por recordar y actividades por cumplir. Para conmemorar a sir Rod Stewart, te contaremos sobre algunos (de los muchos) datos curiosos.

1. Para Rod, «ser padre es un trabajo en proceso»

Para ser un padre de ocho, sabe que uno nunca termina por ser el ‘modelo ideal’ de la paternidad. Dijo a CNN en 2011: «No hay libros escritos, o no hubo cuando me convertí en papá por primera vez. Pero bueno, es un arte que debes aprender. Y creo que ahora soy mejor papá».

2. Superó dos veces el cáncer

En el 2000 empezó tratamiento por cáncer de tiroides, y se declaró cancer free en 2001. En otoño 2019 anunció que tuvo cáncer de próstata, pero ya estaba recuperado; lo hizo para promover la detección temprana.

3. El más joven de los 5 hijos

Su padre era escocés y su madre inglesa. Los cuatro hermanos nacieron en Escocia, y Rod fue el único que nació en Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial.

4. Otras dos pasiones: modelismo ferroviario y futbol

El primer pasatiempo que tuvo de joven fue modelismo ferroviario gracias a que su padre, al retirarse, abrió una pequeña tienda de periódicos en la ruta Archway. Después inició como defensa del equipo local de colegiales, afirmándose como gran admirador del Celtic de Glasgow.

5. Su primera guitarra

Se la regaló su papá a los 14 años y el primer tema que aprendió a tocar fue It Takes a Worried Man to Sing a Worried Song. Y el primer sencillo que adquirió fue C’mon Everybody de Eddie Cochran.

6. Fallido intento de futbolista

Su padre quería que Rod fuese futbolista profesional, así que hizo una prueba para entrar con el equipo británico Brentford F.C. Pero el propio artista confirmó que nunca lo contrataron ni lo llamaron después de su audición, y declaró: «… la vida de músico es mucho más fácil porque te puedes emborrachar y hacer música, y yo no puedo hacer eso jugando futbol. Por eso elegí ser músico».

7. Fue arrestado de joven

Formó parte de la Campaña para el Desarme Nuclear, una organización que abogaba por el desarme nuclear unilateral del Reino Unido. Se oponían a todas las acciones militares. Y Rod fue arrestado tres veces durante las protestas del Trafalgar Square.

8. Cuando lo apodaron ‘Rod the Mod’

Sucedió después de unirse a la banda Hoochie Coochie Men —antes se llamaban All Starts, pero se cambió el nombre después de que el líder del grupo murió—. El entonces vocalista, Long John Baldry, lo encontró en una estación de trenes y Rod, con 19 años, hizo su debut. Baldry lo apodó ‘Rod the Mod’ porque su estilo era «dandi» y del movimiento mod (una subcultura de revueltas juveniles).

9. Tuvo una leve crisis escénica durante su primera mini gira

Una vez siendo vocalista de The Jeff Beck Group, su mánager les consiguió una mini gira de seis semanas. Y la primera vez que tocaron, Stewart sufrió una leve crisis de pánico y se escondió tras los amplificadores —sin dejar de cantar—. Le dieron un brandy para quitarle el miedo y pudo terminar el concierto sin problemas.

10. Su éxito del 2019

Aquel año, Rod grabó sus mayores éxitos con la Royal Philharmonic Orchestra. Salió el disco titulado ‘You’re In My Heart’ con 22 temas; vienen Forever Young, Downtown Train y Maggie May, por mencionar unos. Con este álbum, se convirtió en el artista masculino mayor de edad en alcanzar la cima de listas en Reino Unido.

11. El histórico concierto al aire libre

Rompió un récord en 1994 al dar el mayor concierto musical al aire libre de la historia. Se presentó en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y fueron 3.5 millones de personas.

