Con motivo de que pronto habrá segunda temporada de Bridgerton, repasemos algunos hechos y datos curiosos de la serie, así como fotos inéditas.

Las plegarias fueron escuchadas y Netflix anunció que habrá segunda temporada de Bridgerton. Veremos nuevamente en acción a la indiscreta Lady Whsitledown, a la excéntrica reina Carlota y a un guapísimo Regé-Jean Page como el duque de Hasstings.

Esta serie que se convirtió en hit mundial no deja de sorprender, así que si quieres volverte más experta en Bridgerton, checa estos datos curiosos que nos compartieron en un boletín. También vienen fotos behind the scenes de la producción que te hará enamorarte aún más del cast.

Julie Andrews hace la voz de Lady Whistledown

Pero no es la primera vez que la actriz trabaja con Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy. Ambas coincidieron cuando Rhimes escribió el guión del Diario de la Princesa 2.

Los corsés llegaron para quedarse

Las ventas online de corsés aumentaron a más del 90%, y no es sorpresa que Bridgerton tuvo que ver en ello. Los que usaron para la serie los hizo el afamado corsetero Mister Pearl, quien creó el que Kim Kardashian llevó a la Met Gala 2019.

Todo el crew de la serie ama a Jeffrey Jur

Y Jeffrey Jur es el director de fotografía, quien previamente trabajó con en el episodio piloto de Grey’s Anatomy. También fue DP del clásico filme de 1987, Dirty Dancing. Phoebe Dynevor, quien protagoniza a Daphne Bridgerton, recalca que «ese hombre es un genio».

La reina Carlota sí existió, pero no en las novelas que inspiraron a hacer Bridgerton

La reina Carlota es conocida por ser el primer miembro de la realeza con descendencia multirracial. En la serie la interpreta Golda Rosheuvel, pero dicho personaje no aparece en las novelas que inspiraron para hacer Bridgerton.

¿Por qué hay tanto uso del color azul?

El Bridgerton blue está inspirado en el Wedgwood blue. Wedgwood es una marca de porcelana fina de lujo y accesorios, que se empezó a usar antes del periodo de la Regencia. Lo emplearon muchas mesas de la monarquía inglesa.

Hay dos familias que tienen un icono para representarse

Marc Pilcher, jefe de maquillaje y peinado, cuenta: «Los Bridgertons tienen una abeja que aparece en ciertas partes de su vestuario. Mientras que los Featheringtons llevan mariposas». ¡Te toca volver a ver la serie para descubrir dónde están estos iconos!

La reina Carlota ama a sus perritos

Golda habla sobre su experiencia al actuar con los preciosos pomeranians: «Me llevo muy bien con los perros, y éstos son todos unos luchadores, así que había que calmarlos un poco. Pero fueron excelentes. Son tan bulliciosos como su reina, y eso me encanta. Creo que todos son hembras. Es un show muy femenino».

¿Y el inmobiliario?

El equipo de diseño de producción liderado por Will Hughes-Jones no usó muebles de utilería. Los hicieron de cero, ellos construyeron todo, incluidas las cortinas.

Los actores realmente se pusieron en los zapatos de sus personajes

Dependiendo de su rol, el actor o actriz tenía que tomar clases particulares. Había de etiqueta, equitación, danza, de locución, lecciones con pistola y box.

Y hablando de box… fue algo que disfrutó Regé-Jean Page

El actor que interpreta a Simon Basset afirma haber disfrutado las clases de box y haber grabado las escenas, aunque ocasionalmente las encontraba retadoras y terminaba muy sudado. ¡A nosotras también nos gustó ese boxeo, Regé! «Fue muy divertido hacerlo y al mismo tiempo agotador físicamente». Y señaló que agradece mucho al entrenador que tenían en set.

Claudia Jessie (Eloise Bridgerton) y Nicola Coughlan (Penelope Featherington) ya se conocían antes de Bridgerton

Ambas se conocen tiempo atrás antes de grabar la serie. Nicola dijo: «Una de mis cosas favoritas de la historia es la amistad de Penelope y Eloise. Cuando supe que Claudia protagonizaría a mi mejor amiga, me pareció de lo mejor. Porque es una de las personas más encantadoras para trabajar».

Un Bridgerton sí sabe cantar en la vida real

Luke Newton, quien hace el papel de Colin Bridgerton, mostró sus habilidades vocales al filmar la serie. «Vengo de teatro musical y dos de mis tías estuvieron en los shows de West End. Así que siempre tuve presente el tema de música. Cuando vi la oportunidad de estar en Bridgerton, toqué el piano, y fue muy divertido porque jamás había interpretado un tema de ese género. Cantar me puso nervioso, ¡pero fue genial al final!».

Se inspiraron en Audrey Hepburn

Para diseñar el cabello y maquillaje, Marc Pilcher contó que se inspiraron en el look de Audrey Hepburn en War and Peace. «Todo se trata sobre el estilo de los sesenta. Siempre es bueno que tu actriz principal se mantenga tersa, bonita y muy natural. Las imágenes que teníamos de Audrey eran de aquella época, pero son sumamente fashionable».

¡4 horas para el ajuste de vestuario!

Nicola comparte una anécdota de las travesías con el vestuario. «Para mi primer ajuste de vestuario, mi agente me dijo ‘te necesitan por cuatro horas’. Normalmente solo te probarías algo para ver si te queda, pero como en Bridgerton todo es couture fue necesario que cada medida ajuste bien. Hacían trazos para los guantes, zapatos, colores… ¡todo!».

Filmaron en una misma locación que la película The Favourite

Bridgerton filmó en diversos puntos espectaculares e históricos de Reino Unido. Uno de ellos fue Hatfield House, donde grabaron The Favourite. Nicola confesó haber tocado las paredes del cuarto de su personaje, esperando así que «obtener un poco del talento» de Olivia Coleman.