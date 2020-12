El poliamor incendia Hollywood. Celebs que rechazan la monogamia

De Brad Pitt a Doly Parton, estas son las celebridades que se niegan a vivir en monogamia y han dado sus declaraciones al respecto.

Brad Pitt no sólo es sexy, sino que encabeza la lista de famosos que celebran el abrasador efecto de un amor libre de prejuicios. Su ex romance de este es tan provocador, como el de estas celebs que se niegan a la monogamia.

Este 2020 una noticia puso de cabeza a la web: Brad Pitt tiene novia. Nada extraordinario ante la turbulenta batalla legal que el actor libra para concluir su divorcio con Angelina Jolie, y que ha alcanzado niveles de tensión inesperados.

Sin embargo, lo que ha impactado no es que Brad se haya enamorado, ni que la chica tenga 29 años menos que él, sino que estuvo casada y hasta el momento no planea divorciarse.

En efecto, se presume que la modelo Nicole Poturalski, de 27 años y ascendencia polaca, es esposa desde hace ocho años del famoso restaurantero alemán Roland Mar. Con quien tiene un hermoso hijo, el pequeño Emil, de siete años.

El actor y Nicole fueron vistos juntos por vez primera en la ópera Nebuchadnezzar, en Hollywood Bowl. Y luego en el sur de Francia, donde según el Daily Mail, visitaron Château Miraval, un hecho que hizo estallar a Angelina, ya que fue el castillo donde se casó con Pitt en 2014, como reporta The Sunday Mirror.

Lo cierto es que Nicole y su marido, al igual que muchas parejas, ven en el poliamor (término acuñado por la autora Morning Glory Zell-Ravenheart) un camino refrescante. En el que los involucrados pueden conocer, frecuentar y tener relaciones románticas y sexuales con terceros de manera consensuada.

Y aunque las reglas varían, lo esencial se mantiene: rechazo a la unión monógama y sexualmente exclusiva. De hecho, según un informe del Journal of Sex & Marital Therapy, uno de cada cinco estadounidenses asegura haber tenido una relación consensual fuera de la pareja.

Los abanderados del poliamor son numerosos, como el legendario periodista Gay Talese, quien desde hace 50 años tiene una relación abierta con su esposa Nina. Sin importar las múltiples ‘amistades románticas’, para él ella siempre será la única. “Al final, el sexo no es importante. El primer amorío es el matrimonio”, asegura. Y al igual que Talase y el romance de Brad, o el matrimonio abierto de Will Smith y Jada Pinkett, estas celebs creen que la monogamia no es la mejor vía para la felicidad.

Similares, pero nunca iguales

Las relaciones poliamorosas tienden a dividirse en tres grandes categorías:

POLIAMOR JERÁRQUICO: Hay una relación principal, la cual se rodea de una periferia de vínculos secundarios, incluso, sin carácter sexual.

POLIFIDELIDAD: Los contactos sexuales se restringen a un número determinado de personas.

AMOR LIBRE: La menos parecida a las relaciones monógamas. Los involucrados disponen de total libertad de elegir cómo relacionarse con otras personas.

Emma Thompson y Greg Wise

Se conocieron en el set de Sense and Sensibility, en 1995. Aunque Greg empezó a salir con la coestrella de Thompson, Kate Winslet, ésta terminó la relación, sugiriéndole que invitara a Emma en su lugar. Hoy tienen 18 años casados. La pareja no ha declarado que su matrimonio es abierto, pero en algunas entrevistas ella ha dado a entender que su visión del matrimonio y el compromiso sexual no se alinea con la exclusividad. “Creo que la monogamia es un estado extraño para las mujeres. Estamos casados con ciertas ideas e ideales románticos que han forjado la manera en la que vemos las relaciones”. Y es claro que cualquiera que sea el secreto para mantener un matrimonio longevo les está funcionando de maravilla.

Tom Ford y Richard Buckley

La historia de amor del diseñador y el periodista de moda tiene todos los elementos del cuento de hadas contemporáneo. Una mirada cruzada, un elevador compartido y la certeza de que aquel instante transformaría la vida de ambos, como reporta Vogue UK. Tom y Richard se conocieron en 1986, en una pasarela organizada por un amigo común. “Nuestras miradas se cruzaron y un mes después estábamos viviendo juntos”, afirmó Ford. ¿Su secreto para mantener un matrimonio duradero? En palabras del creador, la lealtad ante todo. “Si respetas a la persona con la que estás y crees que tiene un gran corazón y alma, no la dejes, nunca hallarás a alguien mejor”. Quizás es por esta razón que ellos no parecen seguir el esquema de monogamia. “Considero que ésta es artificial”, ha afirmado el diseñador, “no me parece que se nos dé naturalmente”.

Nico Tortorella y Bethany Meyers

Conocido por sus papeles en Twelve y Scream 4, Tortorella es abierto respecto a su sexualidad. En 2016, durante una entrevista, aseguró ser “sexualmente fluido”. Más tarde aceptó ser bisexual y, en su última declaración, se confesó pansexual (atracción romántica o sexual hacia otras personas sin importar su género o sexo). Su pareja, la activista por la neutralidad corporal Bethany Meyers posee una filosofía de vida similar.

Se conocen desde hace 13 años, pero no fue hasta 2018 que contrajeron nupcias. “Me di cuenta que si llegaba a casarme sería con Nico”, escribió. Su relación desafía muchas etiquetas: mientras que Nico se identifica como pansexual, Bethany se asume gay. “Si tuvieras que ponerle una etiqueta, diría que la nuestra es una relación queer poliamorosa”.

Mo’Nique y Sidney Hicks

Desde el comienzo Mo’Nique, intérprete de Mary Lee Johnston en el aclamado filme Precious, y Hicks, reconocieron que el suyo es un matrimonio abierto. Ambos aseguran que los hace funcionar la buena comunicación afectiva. ¿Qué los llevó a decidirse por esta opción? Al parecer, la experiencia de vida. Mo’Nique tuvo una relación con Mark Jackson, de quien se divorció en 2001. Cuando empezó a salir con Sidney, le hizo saber que la exclusividad no es para ella.

Ethan Hawke y Ryan Shawhughes

El protagonista de Great Expectations y su esposa Ryan se conocieron bajo circunstancias inusuales. Ella fue la niñera de sus hijos durante su primer matrimonio con Uma Thurman, de quien se divorció en 2005. Tras un torbellino mediático se casaron en 2008. Y las opiniones del actor respecto a la monogamia invitan a cualquiera a pensar. “No puedes basar tu relación en la fidelidad sexual”, declaró a la revista Mr. Porter. “La gente tiene una visión infantil de la fidelidad, a menudo se dice que ‘él o ella son malos porque engañaron al otro’, en lugar de reconocer que la monogamia simplemente no es natural”.

Dolly Parton y Carl Thomas Dean

Tal parece que el ingrediente secreto de este sólido matrimonio es una comunicación sin par. La leyenda de la música country, Dolly Parton, se casó en una boda secreta con Carl Dean en mayo de 1966, en una pequeña iglesia de Ringgold, Georgia. Así, y desde sus inicios, han sido discretos y plantan cara a la hiperconectividad e inmediatez de la era digital.

Sin embargo, otro pilar que los mantiene unidos es la confianza total. Aunque no tienen una relación sexualmente abierta, donde cada quien es libre de relacionarse con terceros, sí mantienen una notoria política de libertad afectiva: “Los hombres son mi debilidad”, afirmó Dolly para CMT, “bajitos, gordos, calvos o delgados, he tenido crushes con hombres inusuales, pero Carl sabe que siempre volveré a casa y no tengo sexo con ellos, sólo coqueteo y me divierto”, concluye.

Por: Nara López Contreras