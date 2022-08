Dolores del Río: la sobrina de Francisco I. Madero que trabajó con Elvis Presley

De una notable familia de aristócratas de Durango, Dolores del Río supo triunfar en el mundo de las artes escennicas, y no sólo en nuestro país, sino también en Hollywood, donde llegó a trabajar con el rey del rock, Elvis Presley.

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, mejor conocida como Dolores del Río, nació el 3 de agosto de 1904 en Victoria de Durango en Durango.

Sus padres fueron Jesús Leonardo Asúnsolo Jacques, hijo de acallados granjeros, y Antonia López Negrete, que pertenecía a una de las familias más ricas del país. Eran miembros de la aristocracia mexicana que existía durante el Porfiriato.

También fue tía de la reconocida actriz de telenovelas, Diana Bracho.

Dolores del Río es recordada por su belleza y talento, por sus innumerables películas y galardones; sin embargo, muy pocos saben que era sobrina del polémico presidente de México, Francisco I. Madero, y que incluso fue su protegida durante su infancia.

La familia de la actriz, lo perdió todo durante la Revolución mexicana (1910-1920). Su familia decidió escapar de Durango, y mientras que su padre partió para Estados Unidos, ella y su madre huyeron a la Ciudad de México, donde vivieron bajo la protección de Francisco I. Madero.

El expresidente de México era primo de Antonia, la madre de Dolores, y sobre su parentesco, la actriz llegó a decir:

"Era muy pequeña cuando mi mamá me trajo a la capital a conocer a su primo don Panchito, como le llamaba cariñosamente, Madero, entonces Presidente de la República, quien me sentaría en sus rodillas y me regalaría un enorme globo rojo".