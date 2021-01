Demi Moore cumplió su sueño de participar en el desfile de Fendi en la Semana de la Moda de París. Y aunque su catwalk cautivó, su rostro cambiado sorprendió.

El diseñador Kim Jones está al frente de la exclusiva firma italiana Fendi, para cuya pasarela reunió a estrellas de la talla de Naomi Campbell, Kate Moss, Cara Delevigne y Bella Hadid, entre más top models. Sin embargo, hubo una figura que con sus 58 años de edad y rostro completamente modificado eclipsó al resto. Se trata de Demi Moore.

Demi Moore, la invitada especial del desfile

La actriz fue la invitada sorpresa del desfile de alta costura, quien además se encargó de agradecerle a Jones por la oportunidad, refiriéndose a estar «cumpliendo un sueño de la adolescencia».

Moore caminó por la pasarela con un top de escote abierto y cierre tipo esmoquin, combinado con pantalones de seda, unos grandes y sumamente largos pendientes. De acuerdo con Vogue, esta colección de Jones fue inspirada en Orlando, de Virginia Woolf, escritora feminista que este año cumplió 139 años.

El cambio radical en la cara de Demi Moore

Y es que la protagonista de Ghost ha sido remarcada por su timeless beauty. Pero los fans decidieron hacer hincapié en la belleza natural terminó y se ha sometido a varias cirugías.

Algunos comentarios recibidos en Twitter fueron «¿Por qué los pómulos de Demi Moore se están cayendo?», «Espero que Demi Moore demande a su cirujano», «Sé que es el resultado de cirugías a lo largo del tiempo pero… ¡rayos!». Señala The Sun.

7News nos recordó que en 2007, la ex de Bruce Willis declaró: «No me gusta la idea de tener una operación para suprimir el envejecimiento. Es una manera de combatir la neurosis. El bisturí no te hará feliz».

Pero que también ha dicho «nunca juzgaré a quienes ya lo hicieron; si es lo mejor para ellos, entonces no veo el problema».

¿Crees que la actriz sí cambió radicalmente?

