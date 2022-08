CBD: ¿es seguro?

Alrededor del CBD hay muchos mitos que conviene aclarar porque está demostrado que este componente activo del cannabis tiene muchas propiedades benéficas que pueden ayudarte de manera natural.

El cannabidiol es mejor conocido como CBD y es uno de los principales componentes activos que se encuentra en la planta de cannabis.

A diferencia del tetrahidrocannabinol (THC), otro componente químico del cannabis, el CBD no tiene efectos psicoactivos ni alucinógenos, sino solo propiedades saludables.

Por supuesto, es hasta tiempos recientes que hemos sido capaces de comprender esta diferencia y los distintos beneficios que tiene el CBD en nuestro cuerpo y mente. Ya nuestros ancestros lo entendían bien y por ello que desde hace 6 mil años, esta planta ha sido usada, entre otros, con motivos industriales, recreativos y medicinales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el CBD no tiene efectos negativos para la salud ni tampoco representa un riesgo de abuso. Esto quiere decir que el consumo de esta sustancia no genera ningún tipo de adicción. Así que si tienes ganas de probarlo, lo puedes hacer a través de bálsamos, bebidas no alcohólicas y ahora suplementos.

En México, desde 2017 se modificó la ley para permitir el uso medicinal e industrial de esta planta, lo que ha permitido la introducción al mercado de diversos productos con CBD, cosméticos y bebidas no alcohólicas, y hoy ya es posible acceder a los beneficios de este compuesto a través de suplementos, es decir, cápsulas y tinturas (gotas).

CBD Life es la compañía responsable de introducir al mercado los primeros suplementos en México con autorizaciones ante la COFEPRIS. Esta es una empresa mexicana especializada en la industria del cannabis –la creadora del Mariguanol–, que ha sido pionera al integrar este tipo de productos a los canales formales de venta.

En el caso de que te interesen los suplementos, las cápsulas vienen de 15 o 30 piezas con concentraciones de 5 mg, 15 mg y 25 mg de CBD y las tinturas con concentraciones de 125 mg, 250 mg y 500 mg de CBD.

Esta empresa también tiene otros productos con este compuesto, entre estos el Mariguanol, el cual tiene una fórmula única, que en combinación con el mentol, permite recibir los beneficios de los activos naturales de este compuesto.

Otros de los productos que están disponibles son bálsamo caliente, frío y calmante, los cuales, además de este compuesto, contienen sustancias naturales como el árnica, manzanilla o mentol que permiten sentir sus propiedades naturales.

Por ahora, los suplementos de CBD Life se pueden adquirir a través del sitio web de esta empresa.

En general, los productos CBD Life tienen presencia en más de 25,000 puntos de venta a nivel nacional, tales como Farmacia Similares, Farmacia del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias Guadalajara, Nutrisa, GNC, Chedraui, La Comer, Sumesa, Fresko y City Market.