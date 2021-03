Sabor a… ¡Dolly Parton! La legendaria cantante tendrá su propio helado

Además de celebrar sus 75 años, Dolly Parton también festejó su presencia en los Grammy 2021 por cincuentava vez. Y no es para poco, ya que este icono de Tennessee se mantiene al margen de la visión pública, las buenas causas y la celebración de la vida. Ahora toca ver su siguiente proyecto: un sabor de helado.

Parton se aliará con Jeni’s Splendid Ice Creams, empresa de helados artesanales con sede en Ohio. Hicieron oficial el anuncio con un lindo retrato dibujado de la cantante. Y aunque este sabor de edición limitada aún no sale a la venta, la compañía aseguró que «se hizo especialmente para Dolly Parton».

Además, las ventas de este próximo sabor beneficiarán a la Dolly Parton’s Imagination Library, la organización sin fines de lucro que fundó en 1995 y regala libros a niños desde su nacimiento y hasta los 5 años.

La leyenda del country donó un millón de dólares para financiar la vacuna contra covid-19. Asimismo, esperó su turno para ponérsela.

En redes compartió la experiencia de su vacunación con la dosis de Moderna. Entonó su famoso tema Jolene con una variante en la letra aludiendo a lo importante que es vacunarse. «Vacúnate, te lo ruego, no lo dudes. Vacúnate, porque una vez muerto es un poco tarde».

