El nuevo Kanye West: aún sin Kim en su vida, el rapero vuelve a sonreír

La vida sin Kim Kardashian le sienta bien al rapero Kanye West que, por vez primera en mucho tiempo, tiene una sonrisa en su rostro.

Por: Jessica Moreno

Kanye West cumplió 44 años el 8 de junio y se fue de viaje al sur de Francia para celebrarlo. Sin embargo, no festejó solo, la modelo rusa (y ex del actor Bradley Cooper) Irina Shayk estaba con él. De inmediato se dispararon todo tipo de rumores al ser fotografiados saliendo de un jet privado en Nueva Jersey al regreso de sus vacaciones.

Se dice que Kanye rentó el hotel boutique Villa La Coste para que nadie pudiera molestarlos durante su estancia en Provenza: 240 hectáreas con viñedos, spa, tres restaurantes y un centro de arte fue sólo para ellos.

¿Escapada romántica? Tal vez. Lo cierto es que el rapero y la modelo de 35 años han sido amigos desde hace varios años. De hecho, en 2010 Irina participó en el video musical “Power”, de Kanye; él la mencionó en su canción “Christian Dior Denim Flow” y en 2012 ella desfiló para su marca de ropa.

Tras poner fin a su matrimonio de siete años con Kim Kardashian, el rapero ha estado pasando su tiempo entre su espectacular casa en Los Ángeles y su rancho de Wyoming, valuado en 14 millones de dólares, además se le ha visto en su estudio de grabación y de fiesta en el club Soho Warehouse de Los Ángeles, su lugar de moda favorito.

Algo que no lo veremos hacer: lanzarse en campaña política, pues luego de que fracasara en su candidatura presidencial el año pasado, convirtió sus “Servicios de domingo” (una mezcla de sesiones religiosas, coro góspel y show, al que los famosos asisten por invitación) en una asociación sin fines de lucro. Al hacer esto ya no puede postularse para puestos públicos, no obstante, sí perfilarse para ser el líder de su propia iglesia.

“En realidad nadie puede decirme hacia dónde puedo o no debo ir”. Kanye West

“Kanye me daba las cosas extravagantes, pero estoy lista para las pequeñas experiencias”, dijo Kim con motivo de su divorcio. Quizá sea el turno de Irina de vivir mil locuras románticas. Y es que con Kanye todo es posible.

