Emma Thompson se desnuda a sus 63 en un acto de amor para romper con las expectativas irreales de las mujeres en el cine

No es nuevo decir que la representación de las mujeres en el cine está sobrepasada en cuerpos irreales y “perfecciones” imposibles de conseguir.

Poco a poco —muy lentamente— la industria está rompiendo con esto y se ha vuelto más inclusiva en cuanto a la belleza real y natural.

Pero si hay una heroína que no teme tomar riendas en el asunto, es Emma Thompson. Y lo demostró con su desnudo completo en Good Luck To You, Leo Grande.

El desnudo completo de Emma Thompson en una película

Good Luck To You, Leo Grande fue dirigida por Sophie Hyde y estrenó en julio 2022.

En esta película Thompson interpreta a Nancy Strokes, una viuda de 62 que nunca ha tenido un orgasmo y contrata a un trabajador sexual de 28 años (Daryl McCormack) para experimentar uno.

Hay una escena que fue particularmente para Thompson, y es que la actriz británica tuvo que salir completamente desnuda frente a un espejo.

“Pero la película no habría sido lo mismo sin ese desnudo”, dijo Emma a The New York Times.

“Fue muy retador estar desnuda a los 62 años […] No creo poderlo haber hecho antes de la edad que tengo ahora. Y claro, a esta edad es extremadamente retador porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos así en la pantalla”, explicó previamente.

"Si quieres que cambie la representación del cuerpo femenino, entonces será mejor que seas parte del cambio”, Emma Thompson para The New York Times.

Conversando con Stephen Colbert, Emma añadió que estar desnuda fue “muy interesante”, y que creció en un mundo donde aceptar tu cuerpo tal como es no era una opción viable.

“Ciertamente no puedo pararme frente al espejo sin tratar de arreglar cómo me veo. Ya sabes, apretando el abdomen, cambiando la postura o apagando la luz”.

“No somos buenas aceptando nuestros cuerpos, particularmente las mujeres cuyo estatus está relacionado a la imagen corporal”, Emma Thompson con Stephen Colbert.

Aún así, Thompson añadió que es importante amar tu cuerpo. Dijo a Colbert que si pudiera decirle algo a su yo de 14 años, sería, “no pierdas tu tiempo, no pierdas el propósito de tu vida preocupándote por tu cuerpo. Este es tu buque, tu hogar, no hay punto alguno en criticarlo”.

Emma Thompson habla de la importancia de la sexualidad de las mujeres

Además de discutir el tema corporal de las mujeres, Thompson también habló de la sexualidad. “No puedo tener un orgasmo. Necesito tiempo. Necesito afecto. No solo puedes ir y agitar el clítoris y esperar lo mejor. No va a funcionar, chicos”, mencionó con Cinema Café.

En otra entrevista profundizó en la forma en que a ella y las mujeres de su misma generación les omitieron la historia e importancia de la sexualidad.

“Conozco la historia de este país sobre las respuestas puritanas al sexo. La inhabilidad de hablar de él o de reconocerlo es difícil por naturaleza”, dice Emma.

“Las conversaciones que hay alrededor del sexo en mi cultura son o deprimentes o nada inspiradoras. Tenemos un historial de reprimir el placer, y particularmente de reprimir el placer sexual se las mujeres”.