«Hay gente joven que no disfruta la vida, yo sí», Andrea Legarreta y sus 50 años

¡Andrea Legarreta cumple 50! Con gran franqueza y sencillez, nos revela las lecciones que le han dejado el matrimonio, la maternidad y los años.

POR: CYNTHIA LEPPÄNIEMI / FOTOGRAFÍA OLGA LARIS

Andy, como le dice la gente de su equipo, llegó en un punto a nuestra cita en Brick Hotel. Venía de terminar su programa, vestida en jeans, tenis blancos y un blazer neggro. Sonriente, cómoda y, sin duda, muy amable, se presenta Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta: la amiga más cool

Tengo la impresión de que Andrea no es de poses. En nuestro shooting, mientras no estaba frente a las cámaras, podía ser esa amiga cool que todas tenemos. Para ser sincera, me sorprendió su franqueza, e intuyo que es muy transparente.

A Andrea “la conocemos” desde pequeña: ha estado en la TV, ha hecho cine, radio y teatro, incluso estuvo un tiempo en el grupo musical Fresas con crema, pero desde hace 20 años conduce cada mañana el programa Hoy; se casó con el Timbiriche más alivianado, Erik Rubín, y tiene dos hijas adolescentes… ¿qué más podemos saber de ella?

«Tengo alma joven», Andrea Legarreta sobre los 50 años

Se me antoja preguntarle muchas cosas, pero lo primero es saber si, neta, neta, no le ha pegado esto de cumplir 50 años. “No, para nada, tengo alma joven”, dice y suelta una carcajada. “Alguien me dijo que los 40 pesaban horrible, pero no lo sentí así. La gente me conoce desde chica, algunos dicen que soy ‘el extraño caso de Andrea Button’ –haciendo alusión a la cinta protagonizada por Brad Pitt donde el protagonista, en lugar de envejecer, rejuvenece con el tiempo–.

«La gente es linda y me dice que me veo bien. Saben que soy generación Timbiriche, que nací en el 71, así que no podría ocultar mi edad”, afirma, “y la verdad es que me siento feliz de tener 50 y de llegar a esta década así. No es una cuestión de físico, sino algo interior que se proyecta.

Me siento plena, con una familia hermosa, un par de niñas que son mejor de lo que pude soñar y con un esposo que me apoya y me hace sentir hermosa”. Andrea no se clava en el tema de la edad, “hay gente joven que no disfruta la vida, y yo sí”.

