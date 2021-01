Conversamos con la guapísima actriz británica sobre cómo afrontó el 2020, su rutina de belleza y de dónde proviene la alegría que refleja.

Su carrera inició como modelo, poco después actuó en algunas series, hasta que protagonizó Humans. De ahí saltó a la pantalla grande al participar en Locamente millonarios, Capitana Marvel y Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Hoy día trabaja en la cinta de la directora Olivia Wilde, Don’t Worry, Darling, y se acaba de estrenar como embajadora de L’Oréal Paris. Tomando una pausa en su agenda, Gemma Chan nos compartió sus beauty secrets y las cosas simples que hacen de su vida algo único.

¿Cómo has lidiado con los obstáculos este año?

Aprendí a escuchar mis instintos y a ser asertiva. También que la autoestima viene con el tiempo. Si pudiera hablar con mi yo del pasado le diría: “No te preocupes demasiado por lo que la gente piense, y tampoco seas tan dura contigo misma”.

¿Qué mujeres te inspiran?

Mi abuela y mi mamá, ¡ellas son tan fuertes y creativas! Y en la familia L’Oréal Paris le tengo una gran admiración a Jane Fonda. También a Viola Davis, por todo su talento e integridad, y a Céline Dion, quien es toda una leyenda.

Para ti, ¿qué significa ser feliz?

Encontrar un mejor balance entre el trabajo y mi vida personal. Siento que este año muchas cosas han estado fuera de control y ello nos ha hecho sentir impotentes ante la situación mundial, pero esclave dejar las cosas ir y simplemente apreciar las más pequeñas.

¿Qué es eso que aprecias más?

Me di cuenta que si me metía en mi rutina de belleza y cuidaba mi piel, me sentía mejor, en especial con todo lo que no podemos controlar. Es como un momento de paz, un ritual que encuentro muy calmante, ya sea ponerme una mascarilla o humectar mi piel con un suero.

Los favoritos de Gemma Chan

1. Suero de ácido hialurónico: Lo uso durante el día y mantiene mi piel muy hidratada.

2. Bambi Eye False Lash: Mascara Levanta demasiado mis pestañas.

3. Elvive Shampoo Dream Long Liss Le regresa el brillo a mi pelo y lo hace sentir mucho más sano.

Por: Beatriz Velasco