«La experiencia me ha hecho quien soy»: Kate Winslet sobre amor propio y oídos sordos al ‘body shaming’

Kate Winslet nos cuenta en exclusiva qué la hace sentir fuerte y poderosa, desde su formación en la juventud y duras críticas por su cuerpo, hasta reencontrarse.

Por: Jessica Moreno

Kate Winslet defendió la belleza de sus curvas y empoderó a las mujeres mucho antes de que el concepto de ‘aceptación corporal’ se integrara a la cultura popular. Hoy día continúa abriendo la mente y el camino de las nuevas generaciones para motivarlas a amarse tal cual son. Nos lo cuenta en exclusiva.

El tipo de roles de Kate Winslet

La actriz de 45 años ha destacado dentro y fuera de las pantallas desde el comienzo de su carrera, y su reciente actuación en la serie Mare of Easttown no ha sido la excepción.

No sólo nos asombró su perfecto acento estadounidense siendo inglesa, sino que interpretó a una mujer cruda y real, sin maquillaje, sin ropa bonita y sin miedo a mostrar sus arrugas; un lienzo que nos dejó ver sin distracciones a un personaje en duelo, tratando de superarse a sí mismo.

Esos son el tipo de roles que Winslet ha interpretado desde hace años, historias con impacto que, lejos de mostrar a mujeres imposiblemente perfectas, nos han revelado el verdadero women power, un concepto que la nueva embajadora global de L’Oréal Paris aprendió muy pronto.

Relaciones complicadas

Su relación con la industria del cine no ha sido sencilla. A los 14 años una maestra de teatro le dijo que tendría que conformarse con los papeles de niña gorda si quería tener una carrera en Hollywood.

La fallecida crítica de moda, Joan Rivers, alguna vez comentó que si Winslet hubiera tenido tres kilos menos, Leonardo Di-Caprio la habría podido subir a la tabla en Titanic. Y éstos son apenas algunos ejemplos del body shaming brutal al que se ha tenido que enfrentar.

Kate también ha compartido lo cruel que era la prensa con ella y lo difícil que resultó leer artículos en los que calculaban su peso o hablaban de su dieta, sobre todo en sus 20, la edad que tenía cuando saltó a la fama.

“Puede sonar a cliché, pero la belleza viene del interior, de nuestra fuerza, confianza y del valor que nos damos”.

Una mujer muy real

Considerada ‘irreverente’ por sus respuestas a la prensa, hoy Winslet es una de las actrices más respetadas de la industria. “Las experiencias me han hecho ser quien soy y el tiempo me ayudó a darme cuenta de mi valor”, confiesa.

“He aprendido a aceptar mis defectos y a no ser tan dura conmigo misma, ya no persigo los ideales físicos inalcanzables que, quizá, tenía en mis 20, cuando era más ingenua y vulnerable. El hecho de tener mi propia familia, el orgullo que siento cuando estoy con mis hijos y la dicha que me da verlos convertirse en almas humildes, es de donde proviene mi verdadero valor”, nos dice, a propósito del icónico slogan “Porque tú lo vales”, que celebra la belleza sin estereotipos.