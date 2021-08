«Cobramos vida con el vestuario»: Sarah Jessica Parker sobre el reebot de ‘Sex and the City’

SJP está de moda. Con el regreso de Sex and the City, la actriz nos contagia su pasión por la moda y nos comparte algunos de sus secretos sobre el legendario show.

POR: FABIÁN W. WAINTAL

Mientras el planeta entero intenta abrir sus puertas a la normalidad, el mundo de la moda también se recupera de la pandemia al mantener los protocolos de distancia social en las tiendas y con exposiciones virtuales, como la Semana de la Moda organizada por la Universidad de Rhode Island, donde Sarah Jessica Parker fue la invitada de lujo. Nadie mejor que ella para contarnos sobre los cambios en la industria, gracias a su exitosa firma SJP By Sarah Jessica Parker, con zapatos, bolsos y accesorios divinos que recuerdan el fabuloso estilo de su personaje Carrie Bradshaw, que pronto regresará a las pantallas con And Just Like That, el reboot de Sex and the City.

Carrie es un icono de la TV, ¿qué sorpresas podemos esperar con su regreso?

La verdad, quisiera saberlo (risas). Es lo que más me emociona: descubrir qué viene y vivirlo como Carrie, para regresar a las calles de Nueva York, en compañía de Cynthia (Nixon) y Kristen (Davis). ¡Nunca se sabe lo que pasará!

¿Algún día escribirías tus memorias, como Carrie?

¡No, no, no! No fui a la universidad. Ni siquiera sé lo que es un participio.

La moda siempre fue un básico de Sex and the City, ¿eso te ha conectado con la gente?

¡Por supuesto! Un personaje cobra vida en el momento en que te pruebas el vestuario y en ocasiones la moda se escucha mucho más fuerte que cualquier diálogo. Pero Patricia Field (la diseñadora) fue la gran creadora de la imagen de Carrie… Recuerdo que durante años, antes de tener hijos, llegué a trabajar 18 o 20 horas al día y ajustábamos los horarios para poder probarme todo y así filmar dos episodios seguidos. Hoy día sigue siendo un proceso muy divertido.

¿Y te pruebas cualquier vestido, o puedes seleccionar lo que más te gusta?

Siempre hago lo que mi dicen. Me pongo lo que sea, sin importar lo ridícula que me vea. Al principio de la serie nos reíamos porque muchos de los looks solían ser de negocios de ropa usada y de lugares bastante peculiares.

¿Cómo definirías el cambio de estilo de Carrie a lo largo de los años?

Supongo que los fans pueden definirlo mejor, porque yo sólo veo los episodios una sola vez. Lo cierto es que al principio no teníamos mucho presupuesto y nadie nos prestaba nada, ni siquiera un par de zapatos o una maleta. Tuvimos que ser ingeniosos buscando opciones por todo Nueva York. Actualmente tenemos acceso a la moda contemporánea y es fascinante.

Como empresaria y experta en moda, ¿el capítulo de la pandemia cambió la dinámica de tu negocio?

Los negocios en la calle se transformaron, sin duda. Ahora el consumidor está mucho más informado y se preocupa por lo que compra. Los diseñadores, en ese sentido, deberían conectar más con sus clientes para entender lo que necesita alguien que vive en Minneapolis o en California.

¿Cómo has vivido la pandemia con SJP?

Supongo que ésta me ha cambiado como líder, he tenido que ser creativa y encontrar una nueva dirección en cada esfuerzo, e incluso buscar a mis clientes, aunque ello signifique ir personalmente a sus casas para entregarles un par de zapatos, que es precisamente lo que estoy haciendo, así como estar físicamente en las tiendas.

¿De verdad atiendes a tus compradoras?

Sí. En los días más difíciles de la pandemia en Nueva York, cuando la gente tenía tanto miedo, seguía yendo al negocio, pues siempre mantuvimos las puertas abiertas. Y, de hecho, pienso seguir haciéndolo, aunque sea dos o tres días a la semana, incluso este año en el que vuelvo a trabajar como actriz.

¿Cómo reacciona la gente cuando te ve en la puerta de sus casas?

Bueno, tampoco se sorprenden tanto porque les aviso antes… En Nueva York sólo vive 3% de la gente que nos sigue en Instagram. Y si los clientes están cerca, a veces hago dos o tres entregas el mismo día. Además adoro estar en el negocio porque conozco personas de todo el mundo, aprendo sobre sus vidas, hijos, enfermedades, y formamos una linda relación.

¿Cuál ha sido tu secreto para conquistar NY?

Supongo que la curiosidad. Siempre he sido una persona curiosa, de las que escuchan las conversaciones de otros (risas). A lo largo de mi vida me he sentido atraída por lo diferente y eso me ha permitido asombrarme con grandes experiencias a nivel profesional y personal.

