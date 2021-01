Kristen Stewart regresó a su manera: con un papel inusual en su carrera y, además, un filme que ha roto los rígidos esquemas de la meca del cine.

Hollywood sigue transformándose aun en plena pandemia. Tal vez no lo haga a la velocidad que debería, pero sus políticas de inclusión parecen haber dado un paso enorme con Happiest Season, la comedia que trajo de nuevo a la pantalla grande a Kristen Stewart.

Y es que hoy día no importa la cadena de televisión, el servicio de streaming o el estudio cinematográfico del que se hable, ya que nunca había habido tantos papeles protagónicos dedicados a la comunidad LGBT. Pero llama la atención que a los actores con diferentes preferencias sexuales no se les habían ofrecido dichos roles. Ejemplo de ello es Rocketman, donde Taron Egerton, actor heterosexual, interpretó de modo magistral a Elton John, uno de los iconos homosexuales por excelencia.

Su más reciente filme reclama un espacio para las historias de amor homosexuales.

Justo Happiest Season marca un hito con respecto al cine LGBT, pues aunque es una comedia, es una histórica: narra la vida de una pareja de lesbianas que pasa las fiestas con la familia de una de ellas, justo la que no sabe la preferencia sexual de su hija. Stewart interpreta uno de los roles principales, lo cual generó expectativa en el mundo entero tomando en cuenta que se había rehusado a hablar de su sexualidad (es bisexual declarada) hasta que hizo este filme, en el que también participa Mackenzie Davis (Tully, Terminator, Dark Fate) y la directora Clea DuVall, quien, asimismo, se ha declarado lesbiana.

Hace unas semanas platicamos con Kristen acerca de este proyecto, que ella encuentra esencial, y esto fue lo que nos contó.

VANIDADES: ¿Por qué Happiest Season es especial para ti?

KRISTEN STEWART: Existe una línea que hay que cruzar, llegar hasta este punto fue el resultado de años de hacer cine, si no me hubieran elegido para este filme y hubiera visto que alguien más lo hiciera, diría que es grandioso porque se amplió el discurso con respecto a este mundo, aunque sea de una manera ligera.

VA: ¿Cómo crees que esta cinta será recordada en el futuro?

KS: Lo que pasará es que nos preguntaremos por qué no se hicieron proyectos como éste antes, por qué no se exploró más la temática. Sabemos que la homosexualidad es cada vez más aceptada, pero, curiosamente, no se ve en los comerciales de televisión; la gente debería de consumirlo en masa, no como si fuera algo artístico. Cuando leí el guion vi que era adorable, accesible y divertido, después supe que había un gran estudio detrás del proyecto y me sentí afortunada de que me llamaran para ser parte de él.

VA: ¿Saber que interpretarías un personaje de este tipo cambió tu manera de abordarlo?

KS: Más bien se sintió como algo verdadero, ésa siempre ha sido mi experiencia con mi homosexualidad; es un poco raro hablar de esto en pantalla, pero en este caso se sintió muy orgánico, como dos personas que están enamoradas, únicamente me basé en mis experiencias y recordé las veces que me he enamorado, al final, de lo que trata el filme es que esto no es nada más que amor.

VA: Clea DuVall es lesbiana, ¿eso ayudó al proyecto?

KS: Contó la historia desde una perspectiva muy personal, en el guion se veía la intención de cultivar un mundo capaz de aceptar más esto, el que queremos para nosotras mismas, por eso, el que Clea la haya dirigido lo hace más digerible. Si viniera desde otra perspectiva sería extraño y hasta oportunista porque no habría legitimidad alguna.

VA: ¿Qué tanto recurriste a experiencias propias para el papel?

KS: Artísticamente no estoy limitada a ello, la actuación se trata de narrar historias con diferentes caras. Lo cierto es que aunque ahora existe una apertura para entendernos más, no siempre podemos hacerlo con etiquetas.

VA: Es tu primera comedia, ¿qué tan difícil fue para ti?

KS: Fue diferente, me intimidó el talento que me rodeaba, pero todos lo hicieron ver como algo divertido y eso me motivó, es como cuando te da pena meterte a la alberca y todos te animan a que te eches un clavado. No había trabajado por un tiempo, así que estaba lista para cualquier cosa y me di cuenta que me volvía más divertida al relajarme.

VA: ¿Has vivido algo parecido a lo que le ocurre a tu personaje?

KS: En algún punto de tu vida es común que tomarle la mano a alguien haga sentir incómodos a otros, y eso te lo cuestionas; he tratado de pensar en cómo son percibidas mis vivencias por otros para que no se sientan atacados, y es curioso, pero no tuve la experiencia de mi personaje con mi familia. Crecer tratando de ver si lo que haces va a estar bien o mal es algo de lo que puedo hablar; no obstante, una situación tan específica como en la película, no.

VA: ¿Cómo fue actuar con Mackenzie Davis?

KS: Desde el principio me di cuenta que ella había sido la elección perfecta para esta cinta, es una gran intérprete, no hay nada como trabajar de cerca con alguien que sabe lo que hace, cuando la conocí le dije que era estupenda para el papel.

VA: Suena a que la química se dio por sí sola…

KS: En ocasiones la química toma tiempo y una escena mejora cuando se ensaya, porque los actores se conocen más. Con Mackenzie todo se volvió más fácil conforme trabajábamos, nos divertíamos más y todo fluía, saber que íbamos juntas en la misma dirección fue increíble. En realidad no soy muy buena creando química, cada vez que debo forzar algo que debió ser natural (¡y más si vamos contra el reloj!) logro hacerlo, pero después no quiero ver la escena (risas).

VA: Muchos fans que tratan de salir del clóset buscan a sus artistas favoritos para pedir consejos o seguir su ejemplo, ¿te ha pasado eso?

KS: ¡Sí, y en realidad nada me hace más feliz! Por supuesto, no soy un modelo a seguir y no lo hago de manera proactiva, sólo se trata de experiencias mutuas, así que cuando alguien más joven me cuenta que está orgullosa de ser quien es, entonces se siente como si fuera una parte de mí, es un tipo de intercambio y es hermoso. Una sensación que no obtienes en ninguna otra parte.

Por: Alberto Rojas Eguiluz