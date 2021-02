«La música internacional debe celebrarse»: Rita Ora presenta su nuevo EP ‘Bang’

Con un traje típico y sonidos globales, Rita Ora presenta su nuevo EP ‘Bang’ co escrito con Imanbek y participación de David Guetta. Esto nos contó en entrevista.

La venta de sus siete millones de singles no impide que Rita Ora quiera llevar más allá su música. Esta cantante nacida en Pristina se ha cimentado como una de las artistas con mayor influencia en Reino Unido, donde radica.

Para 2021 nos recibe con un nuevo EP colaborativo, ‘Bang’, en el que junto con dj Imanbek demuestra el poder del trabajo en equipo y orgullo de sus raíces. Cuenta con la participación de David Guetta, el rapero estadounidense Gunna y el argentino KHEA.

Por: Regina Barberena

Esto fue lo que Rita Ora nos contó en entrevista.

¿Cuál es el mensaje que quieres dar con ‘Bang’, tu nuevo proyecto?

Rita Ora: Quiero que la gente sonría, que se sientan bien y felices. Sonreír es una de las mejores formas para sentirse bien, y la música ha sido un verdadero curador estos días. Se volvió en una experiencia transformadora para todos.

También quería evolucionar colaborativamente. Por eso esta música [‘Bang’] es tan especial. Imanbeck y yo nos apoyamos el uno en el otro para hacerlo funcionar, y hasta fue terapéutico porque es algo nos apasiona. Hicimos música real y divertida, sin sentir presión del ‘qué dirán’; es de los acercamientos más lindos que tuve con esta experiencia.

Hay una gran variedad cultural e internacional en ‘Bang’.

RO: Es exactamente lo que quería. Este EP es distinto a lo que estoy acostumbrada, manteniéndolo ligero pero divertido, teniendo estos artistas de distintas partes del mundo. Se volvió una celebración de músicos. KHEA con el español, luego el ultra reconocido David Guetta, Ghana de California y yo en Londres. Tuvimos un mix muy loco y me alegra que fue así. La música internacional debe celebrarse.

¿Y cómo fue la experiencia trabajando con un talento tan joven, fresco y nuevo, como Imanbek?

RO: Me encantó trabajar con él. Por eso amo las colaboraciones: no se trata de cuántos lugares conozcas, o cuánto éxito tengas, sino cómo haces tu música. Y si a mí me gusta y yo les gusto, es suficiente. Me gustó su sonido, ritmo y perspectivas de vida, aprendí mucho de él. Como bien dices, hay diferentes visiones, pero juntas las llevamos muy bien.

De dónde vino la inspiración para co-escribir las canciones.

RO: Realmente vino del ambiente en el que estábamos, porque era todo muy distinto. No tenía intenciones de ser sobrecrítica con mi música, así que pensé: haré lo que sea que salga de mi boca. Luego lo consultaría con Imanbek —con ayuda de un traductor— y me ayudaba con lo que no tenía sentido. Como David Guetta, quien también se involucró.

Hablemos sobre redes sociales: vaciaste todo tu perfil de Instagram (@ritaora) para darle la bienvenida a este estreno.

RO: ¡Y me encantó haberlo hecho! Lo limpié todo. Considero importante enseñar que es bueno deshacerse de la basura y solo empezar de nuevo. La gente debería saber que no es tan importante —Instagram y todo eso—. Al borrar todo quería mostrarle a mis seguidores que está bien borrar y volver a empezar. Quiero dejar 2020 en el 2020 y con 2021 tener un comeback nuevo, con nuevos visuales y video. Me tiene muy feliz.

Primero vimos avances de lo que sería una pequeña película, y resultó ser el video musical.

RO: ¡No es el típico video musical! Es una mini película de seis minutos en la que hay tres canciones del EP. Lo convertí en una pequeña aventura porque quiero que la gente sienta que está entrando a un nuevo mundo. Hacía muchísimo frío y estábamos en medio de la nada, en Europa del este, de donde somos originarios Imanbek y yo. Quiero enseñarle al mundo de dónde soy, y fue muy bonito regresar a mis raíces con la vestimenta típica de donde nací.

Los nombres de las canciones son cortos, precisos y hasta curiosos.

RO: Quiero dejarle a las personas las cosas claras. Este es el mensaje y ¡boom! Nada más. El EP se llama ‘Bang’ porque realmente fue una explosión tenernos a todos juntos. El single Big es así porque me pareció enorme tener a cuatro artistas en una canción, y Ed Sheeran nos ayudó a escribirla.

The One tiene mucha producción, pero es de las letras más románticas que hay. Y Mood es mi alter ego: sintiéndome como un gangster cool y una bailarina en Ámsterdam que es sexy y tiene mucha confianza. Ésta fue con KHEA, quien encajó perfectamente: amo su estilo, sus canciones y su swag. ¡No nos hemos conocido, pero espero hacerlo pronto!

Este 2021 se cumple el aniversario número 10 desde que inició tu carrera musical. ¿Qué le dirías a la Rita Ora de hace 10 años?

RO: No puedo creer que ya pasaron 10 años, fue demasiado rápido. Le diría que sea menos dura consigo misma. Todo estará bien. Y es que en ese momento quieres ser la mejor, tener todo bien y poner toda tu presión. Pero no es normal hacer todo perfecto, somos humanos. Me diría ‘ten menos estrés’.