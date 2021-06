‘Thelma & Louise’ hubieran terminado con ¿margaritas en México? Lo que nos contó Geena Davis

En el marco del 30 aniversario de ‘Thelma & Louise’, hablamos con Genna Davis sobre la trascendencia del filme, lo que viene y cómo celebrará.

Por Fabián W. Waintal ©­­ @fabianw

Pasaron 30 años desde que Geena Davis y Susan Sarandon hicieron historia con la clásica producción de cine ‘Thelma & Louise’, demostrando que dos mujeres podían ser la protagonistas en una industria dominada por hombres.

Desde el primer ‘selfie’ del cine, en una época en que el selfie ni siquiera existía además del debut cinematográfico de Brad Pitt, la historia mostró las consecuencias de un mundo machista donde dos amigas deciden huir a México, escapándose de la policía que las persigue por haber asesinado a un violador.

Y adelantando la celebración del aniversario durante el próximo Festival Internacional de Cine de Bentonville (entre el 3 y 8 de Agosto), en el mismo estado de Arizona de la famosa escena final del Gran Cañón del Colorado, entrevistamos en exclusiva a la fundadora del festival y protagonista del clásico, Geena Davis.

«La gente sigue preguntándome si filmaría la continuación de la historia de Thelma & Louise. Y yo creo que las dos terminaron como panqueques en el fondo del Gran Cañón. Pero si hubieran sobrevivido… tendrían que haberse escapado. Es la única buena versión de sus vidas, que hubieran podido terminar en Mexico tomando margaritas frente al mar.»|

– ¿Si pudieras volver en el tiempo para cambiar algo de la historia de ‘Thelma & Louise’ … qué cambiarías?

Geena Davis: Nunca nadie me había planteado esa pregunta… ¿Qué haría? ¿Cambiaría algo? La verdad… tengo que admitir que no cambiaría nada. Me enamoré por completo del guion, con todo mi corazón, cuando lo leí por primera vez. Y me siento muy afortunada por haber haber sido parte de algo así. No puedo creer que la estrenamos 30 años atrás. Y yo todavía me veo igual (Risas). Fue una producción que significó mucho para mí.

– Nadie sabe si ‘Thelma & Louise’ realmente murieron en la historia. ¿Qué crees que sería de la vida de ellas si hubieran podido sobrevivir al gran final de la historia?

GD: Es algo muy extraño porque la gente sigue preguntándome si filmaría la continuación de la historia de Thelma & Louise. Y yo creo que las dos terminaron como panqueques en el fondo del Gran Cañón. Pero si hubieran sobrevivido… tendrían que haberse escapado. Es la única buena versión de sus vidas, que hubieran podido terminar en Mexico tomando margaritas frente al mar. De otra forma, tendrían que haber entregado su destino a quienes no pensaban entregarse.

– ¿Piensan celebrar el 30 Aniversario de. ‘Thelma & Louise’ en el próximo Festival de Cine Bentonville que fundaste en Arkansas?

GD: Con Susan (Sarandon) vamos a tartar de celebrarlo de alguna forma, seguro.

– ¿Hasta qué punto afectó la pandemia al Festival de Cine de Bentonville que fundaste en el mismo estado de Arizona donde transcurre la historia de ‘Thelma & Louise’?

GD: En realidad, nos abrió los ojos por el tremendo valor del nuevo aspecto virtual de un festival de cine. Antes de la pandemia, necesitabas estar presente en el lugar para experimentarlo en persona. Pero ahora descubrimos que el hecho de haber tenido un festival virtual (por streaming) como el año pasado tiene muy buenos beneficios y sus ventajas, porque descubrimos que hay gente en otras partes del mundo que puede ver nuestras producciones de cine. Y eso aumentó la cantidad de espectadores. Por eso es que también decidimos seguir siempre, de ahora en más, con cierto componente virtual donde más gente pueda experimentar nuestro festival, sin tener que viajar para disfrutarlo personalmente.

– ¿Piensan volver a presentar este año los divertidos paneles donde con otras amigas actrices leen guiones de cine famosos, donde cambian el rol masculino principal por una mujer?

GD: Sí, sí. Lo llamamos ‘Geena and Friends’. Lo hacemos todos los años y planeamos hacerlo este año también. Es muy divertido. Muchas veces elegimos comedias, pero el resultado es siempre gracioso más allá de cualquier género cuando te das cuenta que una historia famosa puede ser protagonizada por una mujer, en vez de un hombre. Es un mensaje que quiero que los estudios de cine también comprendan: “No filmen una producción de cine sin analizar un cambio de género”. Es bueno ver que personajes pueden ser masculinos o femeninos, haciendo pruebas de casting con hombres y mujeres, para el mismo rol. Y nosotras lo hacemos de una forma divertida, para demostrar que hay muchas posibilidades al momento de elegir un protagonista. La idea es generar un cambio en la industria del cine. Definitivamente, ese es el plan.

– ¿Qué otras novedades preparan este año para el festival, además del aniversario de Thelma & Louise?

GD: Tenemos muchos planes para nuestro festival, este año. Pensamos volver con paneles de directores de cine, después de las proyecciones, para que puedan conectarse más con el público. Y más allá de la oportunidad del acceso virtual, nos encanta estar en Arizona, en medio del país, para que la gente venga en sus autos de viaje, escapándose de los dramas de la vida diaria como… Thelma & Louise.

SIGUE LEYENDO: