Una pandemia, una nominación al Oscar, el amor de su hija y más. Lo que hace dulce a la vida de Laura Pausini en exclusiva.

La calidez y simpatía de la cantante italiana traspasan fronteras. Y lo comprobamos cuando de manera virtual nos abrió las puertas de su casa en Roma para hablar de lo que ha hecho en los últimos meses, como adaptarse al confinamiento y, sí, ser nominada al Oscar. ¡Laura Pausini!

Por: Jessica Moreno

Radiante, como siempre, Laura Pausini aparece en pantalla sonriendo y vestida de verde para nuestra entrevista. Trae puestos los aretes de la nueva colección de su compatriota e influencer, Valentina Ferragni. «Es generosa, me los mandó esta mañana», nos platica.

No nos extraña. Ella despierta generosidad porque nos da la impresión de que la conocemos toda la vida. «Soy Tauro y somos muy empáticos, amigos de todos», asegura.

«Mi novio es Aries. Nuestros signos se parecen porque somos testarudos pero muy dulces, a los únicos que les temo es a los Géminis, tengo atracción inmediata con ellos pero me han traicionado”, confiesa. Es el tipo de conversación que tendríamos con una amiga, así de franca se siente su presencia, la cual disfrutamos desde que entró en la escena musical, hace ya casi tres décadas.

CON EL PIE DERECHO

A los 18 años se convirtió en estrella tras ganar el Festival de la Canción de San Remo, sin redes sociales pero cantando en italiano, español, portugués, francés e inglés, es una pionera de la globalización. “Le debo mucho al hecho de que empecé a cantar en un piano bar con mi padre cuando tenía ocho años, la gente te pide canciones de cualquier tipo y el repertorio que tienes que estudiar es muy amplio”, explica de su talento con las lenguas, “aprendí idiomas a través de la música y después en San Remo ya era raro para mí cantar sólo en italiano”.

Gracias al éxito que obtuvo su primer álbum homónimo en Europa, sobre todo en España, “tuve que traducir mi disco y empezó una maravilla de vida”, recuerda emocionada, “era la más extraña de los artistas porque cantaba en tantos idiomas y tenía público estadounidense pero no lo hacía en inglés. ‘Si hubieras nacido en América, cuánto más fácil habría sido viajar por el mundo con tu música’, me decían, pero creo lo contrario, a través de las lenguas he aprendido de las culturas. Ahora tengo 28 años haciéndolo, así que al final es mejor no ser americana y ser un poco mexicana, un poco francesa, un poco brasileña y, por supuesto, italiana”.

“ Nos deberían enseñar desde pequeños cómo afrontar emocionalmente una derrota ”.

El pequeño pueblo que la vio nacer y donde se encuentra la sede de su club de fans atestigua los éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera, en su casa de infancia en Solarolo se atesoran los premios que ha ganado y se acaban de sumar un Golden Globe y un Hollywood Music in Media, por “Io Sì”, banda sonora del filme estelarizado por Sophia Loren y dirigido por Edoardo Ponti, La vida por delante.

Su emotiva interpretación contendió por el Oscar a Mejor canción y la cantó en directo desde Los Ángeles, aunque, finalmente, el premio fue para “Fight for You”, de H.E.R. Una pérdida que se sintió como ganancia por ser una lección para su hija.

“Estoy acostumbrada a perder desde niña. Cuando me convertí en madre me preguntaba cómo iba a enseñarle a mi hija Paola a perder, porque nació en una familia afortunada. Todos nos amamos, vive en una casa muy grande y tiene una madre que a menudo gana”, explica con humildad.

“Pero al no ganar el Oscar aprendió que seguimos siendo los mismos, igual de felices. Un premio puede darte nuevas oportunidades profesionales, pero no ha cambiado mi personalidad”. A su hija no pareció afectarle, la recibió de vuelta en casa con una pancarta que decía: “Bienvenida mamá, eres el Oscar más importante de mi vida”, compartió la cantante en Instagram con la frase “a veces ganas el Oscar en Los Ángeles, a veces lo ganas en casa”.

