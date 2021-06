Vin Diesel y ‘F9’: «Estaba tan dedicado a la actuación que pensé que no tendría una familia»

Sobre su familia hasta los recuerdos de Paul Walker. Platicamos con Vin Diesel sobre su trayectoria y ‘Fast and Furious 9’

Pasaron nada menos que 20 años desde que Paul Walker imaginó un sueño de película, mezclando las carreras de autos de ‘Days of Thunder’ (sin Tom Cruise). Con la idea del FBI infiltrado en la mafia de ‘Donnie Brasco’ (sin Al Pacino ni Johnny Depp) y ciertos ingredientes del estilo de criminales de ‘Point Break’ (sin Patrick Swayze y Keanu Reeves). Con Vin Diesel formaron el perfecto dúo de una historia que en la realidad se llevó la vida del mismísimo Paul Walker, cuando aquel sueño de correr en auto, se volvió en una pesadilla de un choque a 100 millas por hora, justo en medio del rodaje de ‘Fast & Furious 7’.

Pero el espectáculo debía continuar y para el octavo episodio, ya habían recaudado 5.000 millones de dólares, gracias al agregado de la fama de Charlize Theron, además de las estrellas Dwayne Johnson y Jason Stabtham que hoy tienen su propia serie de ‘Hobbs and Shaw’.

Y aunque la pandemia retardó el estreno del noveno capítulo de ‘F9’ que había estado programada para Mayo del 2020, ni el maldito covid pudo impedir que los fans puedan volver a una sala de cine bien rápido y furiosos.

– ¿Te pusiste ‘furioso’ cuando te enteraste que F9 no iba a poder estrenarse tan ‘rápido’ como pensabas?

Vin Diesel: Y… Se suponía que íbamos a estrenar el año pasado y tuvimos que retroceder, tal cual como el resto del mundo. Pero la anticipación de la gente… el solo hecho de saber que los fans van a poder volver a disfrutar una sala de cine, digamos que valió la pena esperar.

– ¿Qué momento recuerdas hoy con más cariño, en los 20 años de ‘Rápido y Furioso’?

VD: Jamás me voy a olvidar, estar en un aeropuerto de México. La película (Rápido y Furioso) no había estrenado todavía. Tal vez fue en… abril del 2001. Con Paul (Walker) estábamos sentados en el piso, listos a abordar el vuelo de vuelta a casa. Habíamos viajado para algo de MTV. Me acuerdo que Paul se me acercó a decir “absorbe todo esto”. Y yo le pregunté “¿qué?”, él me dijo “absorbe cómo pasa la gente por encima nuestro, casi pateando nuestro equipaje, sin prestar ninguna atención a nosotros”. Yo pregunté “¿por qué?”. Y él dijo “porque después que salga esta película, también se va a ir nuestro anonimato”. Es la mejor forma de demostrar el estilo de viaje que estábamos por vivir.

– ¿Algún otro recuerdo?

VD: Es irónico, porque la gente siempre me pregunta sobre los mejores recuerdos y mis recuerdos son los que todos vieron en el cine, porque todo lo que pasó detrás de cámaras contribuyo siempre al rodaje.

– ¿Y el recuerdo más amargo?

VD: Por supuesto, lo peor fue perder un hermano como Paul Walker, en medio de la filmación. Sentí que me habían quitado un hermano de mi vida, de este planeta. No sé si algún día voy a poder articularlo. Pero es la más clara evidencia de la peor tragedia de mi vida.

Sin Dwayne Johnson, la nueva historia de ‘F9’ agrega otra estrella invitada con músculos y una fama de lucha libre bastante parecida, con John Cena en el rol del hermano de Vin Diesel, retomando el principio de la historia, con la razón de la muerte del padre y la misma sangre que corre por las venas, tan rápida y furiosa como la saga.

– ¿John Cena llegó para reemplazar los músculos de Dwayne Johnson?

VD: (Risas) Tuvimos mucha suerte en conseguir a John Cena. Como todo el mundo sabe, yo soy bastante multicultural y no cualquiera puede pasar por mi hermano. Así que consideramos al mundo entero (Risas). Pero me acuerdo muy bien de aquel momento en que vimos a John Cena, cuando me preguntó si me gustaría que él pensara tal cual como el personaje, antes de empezar a filmar. Y ese mismo día, si te fijas en mi cuenta de Instagram, escribí “Thank You Jacob”, porque ese día sentí que había terminado mi ansiedad por encontrar a la persona correcta para interpretar a mi hermano.

– ¿Y detrás de cámara, cómo se llevan?

VD: Para sentirnos cómodos, con John Cena, tuvimos que pasar varios fines de semanas juntos, en familia, con él jugando al fútbol con mi hijo o tocando Mozart en el piano con mi hija. Todo eso ayudó a sentirnos los suficientemente cómodos para estar en el lugar donde nuestros personajes también estaban, en el cine.

– ¿Así como en el cine, la familia es tan importante para las historias de ‘Rápido y Furioso’ hasta qué punto influenció tu vida personal, el aspecto familiar de la sangre latina de tu esposa Paloma Jimenez y tus tres hijos?

VD: Mucho más de lo que te imaginas, mucho más de lo que pueda describirlo con palabras, mucho más de lo que yo haya podido darme cuenta. Yo empecé con esta serie (de ‘Rápido y Furioso’) con muy poca confianza de poder formar mi propia familia. Estaba tan dedicado a la difícil tarea de la actuación que pensé que no iba a poder formar mi propia familia. Y mi personaje no está demasiado lejos de esa realidad.

