“Era la primera vez que regresaba a un set después de haber hecho Roma”, Yalitza Aparicio en su regreso triunfal a las pantallas (entrevista)

Yalitza Aparicio regresa con más fuerza que nunca a Los Espookys, de HBO, la primera producción en la que participa después de Roma.



Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte. El claro ejemplo de esto es Yalitza Aparicio, quien regresa a las pantallas después del torbellino llamado Roma: la película que, lo mismo la lanzó al estrellato internacional -incluso estuvo nominada a un premio Óscar como mejor actriz-, pero que también despertó muchas envidias de personas que la cuestionaron sobre su vocación y talento en la actuación.

No obstante, la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, logró ignorar las voces malintencionadas que querían alejarla de la actuación. Este año Yalitza regresa a las pantallas, más fuerte y segura de sí misma, bajo la producción de HBO Los Espookys, el primer proyecto que tuvo después de Roma.

Foto: Cortesía HBO.

Vanidades platicó con ella sobre su regreso triunfal en Los Espookys, y esto fue lo que nos dijo:

¿Cuál fue la razón por la cual decides regresar a la actuación con el proyecto de Los Espookys?

Cuando llega la opción de integrarme a Los Espookys, precisamente estaba pensando en que afortunadamente se están diversificando las propuestas que nos hacen a los actores, sin encasillarnos en un perfil.

Foto: HBO.

El leer, ver la serie, y divertirme desde el primer momento fue lo que me llevó a decir: “Claro”. Da miedo hacer algo diferente, ya que es cómodo quedarse en el género (de actuación) en el que aprendiste y con el cual te sientes más segura, pero también quería divertirme un poco y saber qué era formar parte de un proyecto así.

“Era la primera vez que regresaba a un set después de Roma".

Sobre la relación que se dio entre los actores de Los Espookys, la actriz asegura que tuvo mucho apoyo de sus compañeros, ya que al inicio de las grabaciones se sintió nerviosa de regresar a un set después del éxito avasallador de Roma:

“Me sentí otra vez como comenzando de cero, en el punto en el que no sabía ni entendía nada. Era la primera vez que regresaba a un set después de haber hecho Roma, por lo que realmente implicaba mucho reto y muchos nervios. Pensaba en si lo iba a poder hacer bien o si las personas que me decían que ya no continuara actuando tenían razón.

Había una presión inmensa, pero me siento feliz de que ellos (el elenco y la producción) me hayan invitado y me hayan recordado la confianza que yo tenía en mí antes de dejarme llevar por todo lo que estaba surgiendo alrededor”.

Foto: Getty.

De hecho, la actriz aseguró que el primer reto fue perder el temor y aprender a silenciar aquellos comentarios que le decían que no continuara actuando:

“Fue duro decir ¿por qué no voy a continuar, si me gustó y quiero experimentar? No importa si al rato digo: “Tenían razón”, pero sabré que lo hice y que no me quedé con la duda.”





Sobre la relación con sus compañeros actores…

“Estuve compartiendo más escenas con Julio (Torres), y él es una adoración. A veces trataba de no reírme de lo que él estaba haciendo, y pensé: “Wow, qué complicado es hacer comedia y hacer reír a la gente, sin que tú te rías.” Es otro nivel. Tienes que mantenerte concentrada, serena y tranquila. Pensaba: “Trata de controlarte y pensar como lo haría tu personaje”.

Foto: Cortesía HBO.

Por otro lado, la actriz platicó que Bernardo Velasco, a quien califica como “un actor maravilloso”, siempre le daba palabras de aliento. Finalmente, otra que la apoyó desde el inicio fue la actriz Cassandra Chianguerotti, de quien dijo:

“Cassandra (Chianguerotti), desde el día uno que la conocí, ha sido maravillosa. Recuerdo que cuando estábamos grabando en Chile nos fuimos a tomar un tecito para platicar. Allí le compartí lo nerviosa que me sentía; ella me escuchó y me dio muchos consejos, lo que me hizo pensar que no pude haber elegido mejor proyecto para regresar que este de Los Espookys.”





Me gusta mucho el terror como género. Me parece muy divertido: Yalitza Aparicio.

Foto: Cortesía HBO.

Los Espookys, Mujeres asesinas y Presencias son los tres proyectos con los que Yalitza Aparicio regresa a la actuación, por lo cual es normal cuestionarse por qué decide regresar tan fuerte en el terror. Al respecto, Aparicio comenta que se trata de un género que le gusta ver como espectadora, y aunque nunca se imaginó incursionar en él, lo hizo por el reto que implicaba para ella.

“Una de las narrativas que siempre he ostentado es el no encasillarnos, el darnos la oportunidad de experimentar, siempre que los directores nos den esa confianza. En este caso, el terror es un género que me ha traído muchos retos…y me encantan los retos. Me fascina ver el resultado y decir: “Wow, logré hacerlo a pesar de todo lo que me estaba pasando por la mente en ese momento”.

Foto: Cortesía HBO.

Yalitza Aparicio: De México, con amor, para el mundo

De ser una maestra en Oaxaca a convertirse en una actriz nominada al Óscar. La vida de Yalitza Aparicio dio un giro de 180 grados en muy poco tiempo y se convirtió, no solamente en una mujer reconocida internacionalmente, sino en un orgullo nacional.

Desde el inicio de su carrera Yalitza se ha mostrado orgullosa de sus raíces, por lo que le preguntamos qué es lo que le gustaría que las personas de otros países conocieran de México a través de ella y de lo que está haciendo. Sin pensarlo dos veces, menciona la palabra DIVERSIDAD:

“Lo que me ha fascinado desde el día uno es que aprecien la diversidad del país. Estoy muy contenta porque estos últimos años he visto una diversidad representada en muchos lados, no sólo en México. Tenemos tanto talento que ha trascendido a grandes pantallas y es ahí donde dices: “Esto es lo que la sociedad necesita ver. Esto es lo que a mí me hubiera gustado ver cuando era pequeña".

Foto: Getty.

También el darme cuenta de que siempre tuve que haber confiado en las cosas que hacía, simplemente porque así yo lo decidía. Es algo que espero que no solamente se quede para México, sino que traspase a más barreras y se pueda abordar en diferentes lugares.”

Sobre la reacción del público a su regreso, específicamente a este proyecto, Yalitza asegura que lo más importante es haber disfrutado el proceso:

“Da miedo hacer cosas de las que no sabes qué reacción va a tener el público. Considero que lo más importante durante todo este proceso es disfrutarlo. Al final, el público lo va a ver, y será quien nos estará dando su calificación y opinión, pero si lo disfrutaste, sea la calificación que sea, lo tomarás de acuerdo a la manera en la que lo viviste”.

Foto: Cortesía HBO.

Sobre Luna, su personaje

Algo que la actriz comentó varias veces durante la entrevista fue el reto que le significó no reírse en las grabaciones:

“Hacer comedia fue retador porque tienes que no dejarte llevar por lo que estás viendo. Mi personaje ameritaba cierta serenidad, mientras todo alrededor eran situaciones que te provocan risa. Respecto al humor de Los Espookys, me fascinó. No sólo te ríes de lo que estás viendo, sino también te ríes porque en algún momento hiciste lo mismo que determinado personaje.”

Foto: Cortesía HBO.

El personaje que encarna Yalitza en la serie de HBO es Luna, a quien describe como “una persona que comparte el amor que tiene con todos. A pesar de lo que pase, ella siempre está dispuesta a dar amor. Claro, como cualquier ser humano, ella también de repente piensa: “Bueno, pero ¿por qué yo solamente voy a dar y no recibir?”, pero a final de cuentas, Luna es tan amorosa que sigue dando el cariño que tiene”.

No te pierdas Los Espookys por HBO Max, cada viernes un episodio nuevo.