Erika Buenfil cumple 59 años y confiesa que se cambió las prótesis: "¡ya me atrevo a usar escotes!"

Erika Buenfil es uno de los personajes de la farándula mexicana más queridos de todos. La actriz luce fenomenal a sus recién cumplidos 59 años (¡próximamente 60 en 2023!), y como le gusta ser abierta y honesta con sus seguidores, confesó que se cambió las prótesis y está sumamente feliz con esta decisión.

¡Erika Buenfil estrena b00bs a sus 59 años!

La estrella de Tres Mujeres llegó a los 59 años este 23 de noviembre, y si alguien sabe celebrar la vida, ¡es ella! Compartió un bello mensaje en redes sociales al respecto de su cumpleaños: “cumplir años, cumplir sueños celebrar la vida. Gracias gracias gracias por tanto a todos, a mis fans, a mis amigos, a mi familia, a mi hijo, y a la vida. Los amo”.

Pero lo que sorprendió a todos los seguidores de la actriz fue la revelación que hizo en un video con motivo de su birthday: “las viejitas las cambié por unas nuevas”, pues explicó que se ha renovado las prótesis, ¡y está estrenando b00bs a sus casi seis décadas de vida!

“Esperé a este día para contarles: en septiembre me hice la revisión de la mastrografía, y encontraron que mi prótesis ya estaba muy adherida a la piel y se había hecho una callosidad”, explicó Erika, pues se puso las prótesis tras el nacimiento de su único hijo, Nicolás Buenfil.

“La recomendación del doctor era cambiarlas. Gracias a Dios no era nada de peligro, era algo normal, nada de emergencias. Y decidí cambiármelas, entonces ahora me he atrevido a hacer escotes, a hacer todo”.

Y la actriz mexicana añadió que debe hacerse consciencia sobre este tipo de cuidados: “todo esto se los digo para que no dejen de preocuparse por su salud, a todas las mujeres, aunque no sea el mes de octubre o cualquier mes, siempre se tienen que cuidar”.

“Yo lo hice y encontraron cosas que no estaban bien, y yo también empecé a sentir molestias pero no era más que mis prótesis viejas. Ya me molestaban y las cosas por servir se acaban”.

“Decidí decirlo por mi cumpleaños ya que estoy recuperada, no lo quise decir antes para que no se prestara a malos pensamientos o ideas. Gracias a Dios estoy al cien por ciento saludable, me cambié las prótesis y están como nuevas y las estoy estrenando”.

La ‘reina del TikTok’ también aprovechó el momento para agradecer por todas las muestras de cariño que le dan, por el apoyo incondicional y por seguir su carrera hasta la actualidad. ¡Feliz cumpleaños, Erika Buenfil!