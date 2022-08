Erika Buenfil usa el delineador más extravagante a sus 58 y demuestra que no hay edad para divertirse

Así como Erika Buenfil nos trajo el short bob para lucir de 30 años, ahora la querida actriz se deja ver con un asombroso y extravagante maquillaje que todas deberíamos probar en algún momento de la vida.

El atrevido y espectacular maquillaje de Erika Buenfil

La "reina del TikTok" demostró que no hay edad para experimentar con looks, y es que a sus 58 luce tan jovial como siempre y se mantiene al margen de la diversión.

Erika Buenfil compartió con sus seguidores uno de los makeup más en tendencia que su maquillista de celebridades, Victor Guadarrama, hizo para destacar esa hipnótica mirada que le caracteriza.

instagram

"Solo es atreverse", escribió la actriz en la imagen, en la que sale ella con un extravagante delineado conocido como tripple wing eyeliner, que es una variación del cat eye con tres líneas en los costados.

"¡Reina, ese look!", "siempre bella", "te ves guapísima" fueron algunos de los comentarios que sus seguidores escribieron.

instagram

Claramente Erika no perdió la oportunidad de grabar un TikTok con este estilazo, y salió frente a cámara con un sombrero norteño negro mientras su outfit brillaba con lentejuelas; usó el audio de la canción de Camilo y Grupo Firme, 'Alaska', obra que apenas se estrenó en agosto 2022.

Lo cierto es que así como Erika comparte fotos con maquillajes increíbles y de mucha inspiración, también ha subido contenido makeup free, imágenes sin maquillaje donde muestra que la belleza natural se celebra de igual manera.

instagram

Y si el tiktok no pudo faltar, tampoco faltó la foto con su querido hijo Nico Buenfil. El joven de 17 años posó con su mamá y hasta se notó la sincronía de looks en la camisa platinada que llevaba. "Con mi persona favorita, te amo", escribió la amorosa madre.

instagram

Nico y Erika Buenfil regresaron hace poco de su viaje en París, y le relató lo emocionante que fue a TVyNovelas. "Fue un viaje diferente para Nicolás porque nunca se había subido a un crucero, se lo regalé de sorpresa y estaba fascinado, además, como eran vacaciones, se juntó la chamacada".

Eso sí, reveló que antes Nico era más "controlador" y un tanto celoso por las relaciones amorosas de su mamá, "él es un poquito más celoso que yo, y cuando estaba chavito era más, pero ahora menos". En cuanto al vínculo madre-hijo, contó que Nicolás sabe que su mamá siempre tendrá tiempo para él, "creo que eso es muy importante y ha sido fundamental de su formación".

El secreto de belleza de Erika Buenfil a sus 58 años

Este 2022 Erika Buenfil cumplirá 59, y lo cierto es que luce fenomenal, pero no solo externamente, sino que muestra esa belleza interna.

La tiktoker de casi 16 millones de seguidores comparte con frecuencia los tratamientos estéticos que se hace, y uno de sus favoritos es con el médico Uriel Hedding, quien hace procedimientos sin cirugía y es experto en inyectables.

instagram

De hecho en uno de los tiktoks que subió haciéndose una sesión, una usuaria comentó, "cuidar la belleza es muy bueno, pero la belleza del interior nunca se acaba y tú eres hermosa por dentro y hermosa por fuera", ¡estamos muy de acuerdo en ello!

Además en la entrevista de TVyNovelas habló de esta reciente época de cambios en su vida. "Como que le di un refresh a mi vida, la volví a poner en ceros y me renové, me atreví a hacer cosas, cambié de imagen, me quité lo aburrido y me he atrevido a vestirme diferente, con otros peinados, porque la verdad era muy clásica y hasta aburrida".

Pues con este singular delineado, ya vimos que Erika Buenfil se está atreviendo a romper el paradigma de la belleza y las mujeres.