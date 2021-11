No es uno ni dos. Son unos cuantos los casos de celebridades femeninas que terminan atrapadas en un romance con los hombres encargados de velar por su seguridad. Conoce a las famosas que se enamoraron de sus guardaespaldas.

Famosas que se enamoraron de sus guardaespaldas

¿Cuál es el encanto de los guardaespaldas? Es difícil saberlo con certeza, pero parece que la constante cercanía entre el vigilante y la persona de cuya seguridad es responsable origina estos vínculos sentimentales.

Por otra parte, los escoltas suelen ser hombres con un gran atractivo físico, que despliegan un magnetismo y una fortaleza que cautiva a las mujeres.

Aquí te contamos sobre algunas parejas que protagonizaron su propia versión de la famosa película romántica The Bodyguard (1992), en la que el apuesto guardaespaldas Frank Farmer (Kevin Costner) y la exitosa cantante pop Rachel Marron (Whitney Houston) viven una apasionada relación.

Heidi Klum y Martin Kristen

En septiembre de 2012, después de que la modelo Heidi Klum se separó del cantante Seal alegando “diferencias irreconciliables”, dio inicio a un sonado romance con su guardaespaldas personal Martin Kristen.

Este fornido sudafricano llevaba unos años a su servicio y se encargaba también de proteger a sus hijos Leni, Henry, Johan y Lou. ¿Qué opinó Seal de la relación de su ex con un empleado? “Esperaba que Heidi mostrara un poco más de clase”, fue parte de su despectivo comentario a la prensa.

Ella y su guapo bodyguard se separaron amistosamente a principios de este año. Heidi prescindió de los servicios profesionales de su amado (según algunos, le dio una generosa indemnización) y al poco tiempo inició una nueva relación.

Britney Spears y Tsour Lee Adato

Britney Spears pasará a la historia de la música pop como una de las cantantes que más escándalos protagonizó durante su juventud. Y uno de ellos estuvo relacionado, precisamente, con uno de sus guardaespaldas.

En el 2008, ella comenzó a salir con Tsour Lee Adato, un exsoldado israelí que formaba parte de su equipo de seguridad personal. El romance salió a la luz pública cuando la pareja fue sorprendida retozando y bailando en la piscina de un lujoso resort de Los Cabos, México.

Lee había comenzado a trabajar para Britney seis meses antes, pero, según fuentes cercanas, no tardó mucho tiempo para que entre los dos surgiera una intensa atracción.

“Britney y Lee congeniaron de inmediato”, explicó alguien que prefirió conservar el anonimato. “Pasaban tanto tiempo juntos, que una cosa llevó a la otra y su relación terminó convirtiéndose en algo físico”.

Antes de trabajar como guardaespaldas, Lee había probado fortuna, sin mucho éxito, como músico y bailarín. Su affair con la Spears no duró mucho.

¿Un dato significativo? Un año antes, en el 2007, Britney había desmentido enérgicamente los rumores de que tenía un romance con Damon, un escolta y chofer con el que fue vista besándose.

Kim Kardashian y Shengo Deane

Quienes tienen buena memoria tal vez recuerden que en el 2011 una mujer llamada Zuzana Deane armó un escándalo al acusar a Kim Kardashian de “robarle” a su esposo, el guardaespaldas australiano Shengo Deane.

Kim conoció a Shengo en abril de 2010, cuando él formó parte de su escolta en Australia. Como resultado del flechazo que hubo entre ellos, Shengo apareció en un episodio de la serie de televisión Keeping Up with the Kardashians y en otro de Kourtney & Kim Take New York.

“Pensaba que estaba felizmente casada con Shengo hasta que Kim apareció”, se lamentó Zuzana. “Dos semanas después, me dijo que no quería seguir casado conmigo”.

El guapo y encantador Shengo siguió a la curvilínea Kardashian hasta Los Angeles. Según Zuzana, quien tildó a Shengo de “confiado e impulsivo”, el atractivo guardaespaldas creyó que la celebrity iba a ser “su boleto a la fama”.

Algunos periodistas comentaron que la relación terminó abruptamente porque Shengo no pudo soportar la presión mediática de estar al lado de la más popular de las Kardashian.

Angelina Jolie y Bill

Angelina Jolie no ha escapado de los rumores de tener una aventura con un empleado de su seguridad. A fines del 2007, varios tabloides sensacionalistas especularon sobre el hecho de que Bill, uno de los guardaespaldas de confianza de Angie, aparecía en las fotos “demasiado

cerca” de la actriz.

Rumores, al parecer, infundados. Bill, más conocido como “Chisel”, recibe un suculento salario mensual por cuidar de la seguridad

de Angelina y sus hijos.



A este escocés, la actriz lo conoció en Praga, cuando fue contratado para cuidar a la familia Jolie-Pitt. Angie lo convenció para que viajara a Estados Unidos con ellos y siguiera haciéndose cargo de su protección.

Estefanía de Mónaco y Daniel Ducruet

Alguien que en su juventud tuvo una especial predilección por sus escoltas fue la princesa monegasca Estefanía. En 1992, la noticia de que estaba embarazada de su guardaespaldas Daniel Ducruet le dio la vuelta al mundo.

Fruto de esa relación son sus hijos Louis Robert Paul y Pauline Grace Maguy. En 1995, Estefanía y Ducruet contrajeron matrimonio para legalizar su situación. Pero el divorcio no tardó en llegar cuando se publicaron fotografías del exescolta de la “princesa rebelde” teniendo relaciones sexuales con una joven belga junto a una piscina.

Al parecer, a Estefanía le gusta tropezar dos veces con la misma piedra, ya que volvió a tener amoríos con otro de los encargados de su seguridad: Jean Raymond Gottlieb, padre de su hija Camille Marie, nacida en 1998.

Diana de Gales y Barry Mannakee

Y no olvidemos que, si damos crédito a lo que se cuenta, hasta Diana de Gales pudo haber tenido una aventura con su jefe de seguridad.

Según la prensa amarillista británica, lady Di tuvo un affair con Barry Mannakee para consolarse de la infidelidad del príncipe Carlos con Camilla Parker-Bowles.

La casa real dejó cesante a Mannakee en 1987 y poco después este falleció en un accidente de moto...

En estos y otros casos es difícil saber con certeza si son rumores o realidad. Y es que, cuando de celebridades se trata, cualquier gesto corporal captado por un paparazzi entre ellas y sus guardaespaldas, aunque sea casual o simplemente amistoso, es objeto de todo tipo de interpretaciones…