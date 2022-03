Casos escandalosos de famosos que se involucraron con la niñera de sus hijos

¿Quién no recuerda a la encantadora novicia rebelde de "The Sound of Music" o a la mágica Mary Poppins que volaba sobre los techos de Londres y deleitaba a los niños? Julie Andrews las interpretó con una mezcla de ternura y amor que derritió corazones y elevó a la niñera de empleada a miembro de la familia.

Pero esa, querida lectora, es la niñera de la ficción. Entra ahora en escena otra clase de nanny; una que nada tiene que ver con esos inocentes personajes del ayer. Para algunas estrellas de Hollywood, esta neo-nanny pertenece a una película de horror.

Por supuesto, antes de continuar es necesario hacer una aclaración muy importante: la gran mayoría de las niñeras son profesionales que saben mantener los límites y hacen su trabajo con respeto y amor. Estamos hablando del raro caso de la nanny que consigue usurpar el lugar de la esposa y, como ha ocurrido tantas veces entre los famosos, causa la destrucción del hogar que le abrió las puertas.

Pero... ¿es ella, realmente, la "mala de la película"? Seamos honestas: si la niñera tuviera la apariencia física de Mrs. Doubtfire, el personaje interpretado por Robin Williams, que se disfraza de mujer para ser la nanny de sus propios hijos, todos los matrimonios de Hollywood estarían a salvo. Y es que, como dice el famoso dicho en inglés, "it takes two to tango". O sea, que "se necesitan dos para bailar un tango" y cometer una infidelidad. Las nanny en cuestión son mujeres que, sin duda, representan una tentación irresistible para el hombre de la casa.

Los casos de niñeras que se involucraron con famosos y sus esposas

¿Qué motiva a estos hombres en apariencia "felizmente casados" a poner en peligro y, en muchos casos, a perder su relación? El problema comienza mucho antes de que la nanny cruce el umbral de la casa. Aunque aún no se haya producido el terremoto, ya hay fallas en la relación; pequeños temblores subterráneos que apenas se sienten o que son ignorados por la pareja, quizás para evitar un enfrentamiento con la realidad.

De acuerdo con la doctora Jennifer Mann, la moderadora del programa de TV VH1's Couples Therapy, que brinda consejos a las parejas en apuros, "muchas de las esposas están exhaustas. Ellas tratan de recuperar su figura después de ser mamás, y regresan al trabajo y atienden a la familia, todo al mismo tiempo. En medio de este caos entra en escena una mujer joven, que cuida y les da amor a los niños".

Esto puede crear una relación de apego emocional no solo con los pequeños, sino también con el padre. Si le añadimos a este cuadro que ese papá es guapo y famoso "un partido superdeseable para cualquier mujer" se crea el "escenario perfecto" para la infidelidad.

Ben Affleck y su encuentro con Christine Ouzounian, la niñera de sus hijos

Por otra parte, en un hogar donde todo el día entra y sale un staff de asistentes personales, estilistas, agentes, publicistas, entrenadores, etc., es fácil que el comienzo de una relación ilícita "las miradas, el coqueteo, las 'escapadas'"pase inadvertido, hasta que ya sea demasiado tarde, como ocurrió en el caso de los actores Ben Affleck y Jennifer Garner.

Getty Images

La situación es típica: Jennifer contrató a Christine Ouzounian, una sexy californiana de entonces 28 años, para que cuidara a Violet, Seraphina y Samuel. De acuerdo con algunos allegados de la pareja, la niñera se vestía de una manera demasiado provocativa y su interacción con el papá de los niños era "coqueta y juguetona"..., pero Jennifer, si se percataba de eso, no le dio la suficiente importancia hasta que fue demasiado tarde.

Ben y Christine a menudo salían a hacer algunas diligencias con los niños, y cada vez pasaban más tiempo juntos y a solas. Casi como era de esperarse, la atracción inicial fue en escalada. Cuando Jennifer al fin se dio cuenta de lo que estaba sucediendo literalmente a sus espaldas, despidió a Christine y anunció su separación de Affleck, quien negó la infidelidad.

Getty Images

¿Qué pasó con Ben Affleck y Jennifer Garner?

Sin embargo, dicen que "una imagen habla por mil palabras", y no tardaron en aparecen las fotos incriminadoras: en una de ellas Ben recibe a Christine en su departamento de Los Ángeles, mientras ella le entrega una botella de champán.

Es tarde en la noche y ambos sonríen... mientras Christine mira de soslayo a la cámara. De esta manera llegó a su final el matrimonio de 10 años de Ben y Jennifer. Los amigos de ambos aseguran que la actriz quedó devastada emocionalmente.

"Cuando el affaire del marido es con alguien que la esposa no conoce, se siente traicionada por él. Pero cuando es con esa persona en quien confió para que cuidara a sus hijos, la traición es doble", explica una terapeuta de familia.

El caso de Arnold Schwarzenegger y Mildred Baena

Arnold Schwarzenegger tiene cuatro hijos con la periodista María Shriver, pero en el 2011 estalló un bombazo cuando se reveló que era el padre del hijo de Mildred Patty Baena, la niñera de la pareja. El expolítico no sabía que Baena estaba embarazada al mismo tiempo que su esposa.

Getty Images

Quizás por eso la nanny no le dijo que el bebé era suyo hasta años más tarde. Después que Schwarzenegger dejó de ser gobernador de California en el 2011, le confesó a Shriver la verdad, ya que en varias ocasiones ella le había preguntado por qué el niño se parecía tanto a él.

A partir de ese momento, Schwarzenegger tomó la responsabilidad económica de su hijo, pero él y María no pudieron rescatar la relación y se divorciaron.

El hijo ilegÍtimo de Arnold Schwarzenegger / Getty Images

El romance de Jude Law con la niñera, Daisy Wright

En el 2003, Jude Law terminó su matrimonio de seis años con Sadie Frost e inmediatamente inició una relación relámpago con Sienna Miller, su coestrella en la película Alfie.

Getty Images

Con la misma velocidad, la pareja se comprometió para casarse en el 2004, pero la boda se suspendió cuando Miller descubrió que (¡sorpresa!) Jude le había sido infiel con Daisy Wright, la niñera de los hijos que tiene con Frost.

Durante un tiempo Sienna y Jude "trabajaron" en la relación, pero esta fracasó por falta de confianza de ambas partes, ya que se rumora que Sienna se vengó de la infidelidad de Jude teniendo un affair con Daniel Craig. Sin duda, la pareja no tenía un gran futuro con o sin la participación de la nanny.

Daisy Wright / Getty Images

Qué pasó con Ethan Hawke y Uma Thurman

El matrimonio de Ethan Hawke y Uma Thurman llegó a su fin en el 2003 porque, según se alega, Ethan comenzó una relación con Ryan Shawhughes, la niñera de los dos hijos que tiene con Uma.

Getty Images

En las entrevistas posdivorcio, Hawke insistió en que él esperó a divorciarse de Thurman antes de iniciar su relación con la niñera. ¿Le creemos? Al parecer, Uma no aceptó esa "versión de los hechos" y solicitó el divorcio..., que Ethan le concedió sin chistar, pues ya tenía otros planes. En 2008, Hawke se casó con Ryan y tienen dos hijos juntos.

Getty Images

El caso de Mick Jagger y la niñera de sus hijos

Pero si es cierto que Ethan esperó... no se puede decir lo mismo de Mick Jagger, quien no perdió mucho tiempo en seducir a la nanny de los cuatro hijos que tiene con la modelo texana Jerry Hall.

De acuerdo con unos amigos del famoso roquero, pocas horas después de que Jagger y Hall la contrataran, el cantante se acercó a la niñera en la cocina y procedió a tener relaciones sexuales con ella, mientras su esposa dormía en otra habitación.

Un año después del incidente, Hall solicitó el divorcio ante las constantes infidelidades de Mick.

Robin Williams y la niñera Marsha Gracés

A veces, la nanny no es quien provoca el divorcio, sino quien controla al esposo infiel, al menos por un tiempo. Cuando el actor Robin Williams estaba casado con su primera esposa, empleó a una niñera llamada Marsha Garcés para cuidar a su hijo Zachary.

En 1988 el matrimonio fracasó por infidelidad: el actor fue descubierto in fraganti con una camarera..., aunque también había iniciado un romance secreto con la niñera. Poco tiempo después, Williams se casó con Marsha, con quien tuvo dos hijos y a quien llamó "la mujer que incendia mi corazón".

Getty Images

El fuego se apagó en el 2010, cuando el comediante y la exnanny se divorciaron. En el 2011, Williams se casó con Susan Schneider, su tercera y última esposa.

Estos son los nannygates más famosos... hasta ahora. Y es que sabiendo como es el mundo loco de las celebridades, sin duda habrá muchas más que se verán envueltas en este tipo de triángulo amoroso.