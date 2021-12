Fotos de la reunión de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en la premier de ‘And Just Like That’

Te compartimos las mejores fotos de la primer de ‘And Just Like That, el reboot de la exitosa serie, ‘Sex And The City, que se estrenará la próxima semana en la plataforma de streaming de HBO.

Fotos de la premier de ‘And Just Like That’

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y más protagonistas del reboot de ‘Sex And The City’, se dieron cita este 8 de diciembre en la ciudad de Nueva York para la premier de la serie que sigue la historia a 11 años del estreno de la segunda película.

Las tres mejores amigas en la serie, le rindieron tributo a sus personajes con sus espléndidos outfits en la alfombra, ¡no te pierdas las fotos de esta memorable reunión frente a las cámaras!.