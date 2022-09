La trágica vida de Fran Drescher mientras grababa La Niñera

Una terrible violación, el divorcio de su esposo y cáncer de útero, ensombrecieron la alegría y el increíble éxito que cosechaba con su actuación en “La Niñera”. La actriz, Fran Drescher, tuvo que superar numerosas situaciones que ocultaba con su enorme sonrisa en la pantalla.

La actriz comenzaría su carrera en el año de 1975, con un personaje secundario en “Fiebre del sábado por la noche”, desde entonces participaría en diferentes programas de televisión; sin embargo, el éxito llegaría con “La Niñera”, una serie de comedia que ella misma creo con la colaboración de su entonces esposo, Peter Marc Jacobson.

La serie retrata la vida de Fran Fine, una maquillista que termina como niñera de los hijos de un famosos productor de teatro, el británico Maxwell Sheffield. La serie que se transmitió de 1993 a 1999, se convirtió en una de las favoritas del público con sus seis temporadas y se hizo acreedora a numerososo premios y reconocimientos, incluyendo Emmys.

Sin embargo, en medio del éxito adquirido, Fran decidió revelar una de las etapas más dolorosas de su vida.

En pleno éxito, la protagonista de “La Niñera”, también lanzó su libro autobiográfico, ‘Enter Whining’, en el que revela que sufrió una violación en 1985, en su propio hogar.

La actriz se encontraba en cenando en su departamento junto a su esposo y una de sus amigas, cuando dos hombres entraron al lugar, mientras uno de ellos destrozaba el lugar en busca de objetos de valor, el otro violó a Fran y a su amiga a punta de pistola, mientras obligaba a su esposo a verlo.

En una entrevista de promoción del libro, la actriz reveló sobre una de las historias más oscuras de Hollywood:

Peter Jacobson, que se encontraba acompañando a su esposa durante la entrevista, también reveló:

Fran también reveló que decidió hablar de esta horrible experiencia cuando contaba con mayor fama, porque quería ser un referente para otras mujeres que habían pasado por algo similar, hacerles ver que sin importar cuantas veces te caigas, puedes levantarte y tener éxito.

El abuso sexual del que fue víctima, no sería el último trago amargo que pasaría la actriz. El mismo año que lanzaron el libre y hablaban de su historia, Drescher y Jacobson se separaron, porque él le confesó que era homosexual. El divorcio se hizo oficial en 1999, y siguieron siendo amigos.

Un años después de su divorcio, Fran fue diagnosticada con cáncer de útero, y la actriz asegura que su enfermedad, estaba relacionada con la violación que sufrió.

"Creo que no es una coincidencia que yo no lidiara con el hecho de que me violaran y que haya terminado padeciendo un cáncer ginecológico", aseguró en la presentación de su libro 'N is for The Nanny'.