Frases de Keanu Reeves que cambiarán tu forma de ver la vida

Se ha convertido en uno de los actores más queridos de Hollywood, no solo por su gran talento actoral, también por su particular personalidad , humildad y sabiduría, que ha compartido en diversas entrevistas. Estas son las mejores frases de Keanu Reeves.

Las mejores frases de Keanu Reeves

El estilo de vida de Keanu, es lo que más ha impresionado a sus admiradores. Y es que a diferencia de sus compañeros de Hollywood, que viven en lujosas mansiones y en los mejores barrios, el actor de películas como Matrix o John Wick, lleva una vida mucho más humilde, con comodidad, pero son lujos excesivos.

Reeves ha demostrado vivir coherentemente con lo que hace y predica, y ha sorprendido a más de uno con la sabiduría que ha compartido a través de sus entrevistas y declaraciones.

Foto: Getty Images

Estas son algunas de sus frases más conocidas, y que cambiarán tu forma de ver la vida:

“No puedo ser parte de un mundo donde ser una persona amable es una desventaja”.

“Algunas veces estamos tan atrapados en nuestra vida diaria que olvidamos tomarnos el tiempo para disfrutar de la belleza de la vida”.

“Cada lucha en tu vida te ha convertido en la persona que eres hoy”.

“¿No tienes a veces la sensación de que no sabes si estás despierto o aún sueñas?”

“El mañana no está garantizado, ¡así que vive hoy!”

“No creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida”.

“Extraño todas las cosas grandiosas que nunca ocurrirán”.

“La energía no puede ser creada o destruida. La energía fluye”.

“Agradezco a la tierra y al cielo todos los días las oportunidades que he tenido”.

"El duelo cambia de forma, pero nunca termina. La gente tiene la idea errónea de que puedes superarlo y decir: ‘Ya se ha ido y estoy mejor’. Se equivocan".

"El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar de la vida y no estresarme construyendo mi cuenta bancaria”.

Frases de amor de Keanu Reeves

“Enamorarse y tener una relación son dos cosas diferentes”.

“El arte consiste en tratar de encontrar lo bueno en las personas y hacer el mundo un lugar más compasivo”.

“Si puedes hacer que una mujer se ría, probablemente estás viendo la cosa más hermosa de la Tierra”.

“Di la verdad que llevas en tu corazón como un tesoro escondido”.

“Besar a alguien es algo muy íntimo, en realidad bastante íntimo, y el corazón siempre da un vuelco antes de hacerlo”.

"¿Qué tipo de chicas me gustan? – Todas son ángeles".

“Supongo que vivir sin amor, sin experimentarlo o sin poder darlo es un castigo bastante fuerte”.

“Lo único que sé es que cuando mueres todos los que te amaban van a a echarte muchísimo de menos”.

