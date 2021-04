Independencia y empoderamiento, las frases de María Félix que todas debemos leer

Cada 8 de abril recordamos el nacimiento y la muerte de la Doña. De temperamento fuerte, estas son algunas frases de María Félix para recordar

María bonita, María del alma… su nombre está inmortalizado no solo en una canción de Agustín Lara, sino en la historia del cine mexicano. Fuerte, bella y sin tapujos, la Doña, como era conocida, se convirtió en toda una figura. Estas son algunas frases de María Félix.

Se habla mucho de hombres de gran importancia para el cine mexicano, pero definitivamente María Félix es una de las mujeres que dejó su marca en el cine nacional y que abrió espacios para otra mujeres.

Biografía de María Félix, la Doña

María Félix nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y falleció el mismo día pero de 2002, en Ciudad de México. Tuvo 11 hermanos y era muy cercana a uno de ellos, Pablo. Cuando era adolescente, la familia se mudó a Guadalajara.

Ahí fue donde conoció a su primer esposo, Enrique Álvarez Alatorre, en 1931. De ese matrimonio nació el hijo de María Félix, Enrique Álvarez Félix y quien murió de un infarto en 1996.

En 1939, María se mudó a CDMX donde conoció al ingeniero Fernando Palacios, quien le propuso que actuara y la inscribió en clases. Su primera película fue El peñón de las ánimas en 1943 junto con Jorge Negrete. Y aunque era principiante, María era exigente: no aceptaba cualquier tela para sus vestuarios y era caprichosa.

A partir de ahí su carrera fue en ascenso. Ese mismo año filmó otras cuatro películas, entre ellas María Eugenia y Doña Bárbara. Cada año participó en al menos una cinta. Trabajó con los más grandes directores de cine mexicano, como con Emilio «el Indio» Fernández (en Maclovia y Enamorada) y Roberto Gavaldón (La diosa arrodillada).

Grabó películas en España, Italia, Argentina y Francia, hasta que regresó a México. Su segundo matrimonio fue con Agustín Lara, quien le escribió «María bonita», pero se separaron pues él era muy celoso. Tras su divorcio, tuvo varios romances, uno de ellos con Suzanne Baulé, e incluso estuvo a punto de volver a casarse con un actor argentino, pero canceló la boda unos días antes.

En 1952 sí se volvió a casar, ahora con Jorge Negrete en la llamada boda del siglo; sin embargo, el actor falleció un par de años después, por lo que María regresó a Europa. En 1956 tuvo su cuarto matrimonio con Alexander Berger, un banquero francés; estuvieron casados durante 18 años cuando él murió debido a que padecía cáncer de pulmón. Su última relación fue con el pintor Antoine Tzapoff.

La Doña forjó todo un personaje, era conocida como una mujer fuerte, caprichosa, engreída, inteligente, rebelde y hermosa. Octavio Paz escribió sobre ella que «María nació dos veces: sus padres la engendraron y ella, después, se inventó a sí misma». En su momento, fue de las actrices más fotografiadas, solo detrás de Marilyn Monroe, Sofía Loren y Marlene Dietrich.

Impactaba con su belleza y su presencia a personalidades de México y otros países. Fue vestida por diseñadores como Dior y Balenciaga. Filmó 47 películas, la última de ellas fue en 1970 y fue La generala.

María Félix: frases de la Doña para recordar

Sus declaraciones siempre causaban polémica, podían ser bien recibidas por un sector y causar molestia en otro. Pero ella se caracterizó por decir siempre lo que pensaba y estas son algunas de las frases de María Félix más recordadas que dijo en entrevistas o a amigos cercanos.

Después de filmar El peñón de las ánimas, Jorge Negrete le dijo que con quién había tenido relaciones para conseguir el papel, a lo que María Félix contestó: «Usted lleva más tiempo que yo en este negocio, así que debe saber bien con quién hay que acostarse para ser estrella».

«Mi trabajo no tenía rivales. No sé, a mí me ha ido siempre tan bien en todo. Yo creo que nunca tuve competencia real», comentó una vez sobre su trabajo en el cine.

«Yo ya no oigo esa canción pero sé que les hace felices pensar que me hacen feliz», le dijo a Carlos Monsiváis una vez que entraron a un restaurante y el mariachi comenzó a tocar «María bonita».

«Mire señorita yo he estado muy ocupada viviendo mi vida y no he tenido tiempo de contarla», respondió cuando una reportera le preguntó cuántos años tenía.

«No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida».

«Solo tengo un mensaje para las mujeres de mi país y del mundo: ojalá se quieran tanto como yo me quise».

«Ningún hombre se mata por una mujer, se matan por cobardes».

«Yo no doy consejos a nadie, porque todo el mundo se sabe equivocar solo».

«Si no hay disciplina en la vida, cuesta mucho trabajo vivir».

«Yo prefiero hablar bien de mí que hablar mal de los demás».

«Pelear por un hombre, no; pelear por trabajo, sí».

«Estoy en contra de la explotación de la mujer mexicana. Mucho de lo bueno que tiene México desde el principio de los tiempos se debe a la mujer. Son los hombres en gran medida los que se han matado en las guerras y han volteado al país de cabeza en la política».

«Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca».

«Hay maridos que utilizan la violencia física con sus esposas. Yo hago un voto: que la justicia sea más severa para estos verdugos domésticos».

«A los hombres se les da carpetazo, al pasado también».

«Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía».



