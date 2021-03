Gal Gadot muestra su ‘baby bump’ en redes. ¡Viene el tercer bebé!

Después de presentarse en los Golden Globes 2021, Gal Gadot confirma que está embarazada de su tercer bebé.

«Aquí vamos de nuevo». Fueron las palabras que Gal Gadot compartió en Instagram, mientras estaba rodeada de sus dos hijas (Alma y Maya) y esposo Yaron Varsano. Lo que anunciaba con mucho cariño era la espera de su tercer bebé.

¡Gal Gadot está embarazada!

A la intérprete de Wonder Woman se le vio como presentadora durante los Golden Globes 2021. Poco sabíamos que el vestido suelto color blanco de Givenchy que llevó disimulaba el baby bump. ¡Hoy confirmó la noticia!

Mamá por tercera ocasión

Y no es la primera vez que Gal revela esta noticia por redes sociales. Lo mismo hizo cuando iba a nacer su segunda hija. Compartió una foto y escribió «Tenía muchas ganas de compartir este milagro con todos… #mamá por segunda vez».

En aquel tiempo, compartió a la revista HELLO! su experiencia como madre. «[Ser madre] me hace muy feliz. Solía plantearme cuánto debía esperar para tener hijos, si debía esperar a que mi carrera como actriz estuviera más asentada, pero me di cuenta de que cuanto más famosa eres, más trabajas, así que ese tampoco iba a ser el momento adecuado. Soy muy feliz siendo madre. En cuanto empiezas a criar a tu hijo sientes un amor y una felicidad increíbles y completamente diferentes a todo lo que habías experimentado antes».

