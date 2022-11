"Ya no estoy joven": Galilea Montijo explica que no le daría un hermano a su único hijo, Mateo

“Tu vida va a cambiar”, es la frase que escuchan todas las mujeres cuando esperan a su primer hijo. Surgen temores, anhelos y proyectos, tal como le pasó a Galilea Montijo con la llegada de su pequeño Mateo.

“Es la mejor etapa de mi vida. Ser mamá me ha traído grandes bendiciones y muchas sorpresas; me siento muy estable, completa y contenta con mi vida, con mi esposo y mi hijo. Una familia que siempre quise tener y la estoy disfrutando al cien por ciento”, nos contó Galilea en exclusiva cuando Mateo tenía tan solo 2 —eso fue, ¡hace 10 años!

¿Cuántos hijos tiene Galilea Montijo?

La conductora es mamá de un niño, el cual le cambió la forma de ver la vida. Descubrió la persona fuerte que es. Redobló sus ganas y su fuerza para trabajar, salir adelante, “recuerdo que cuando llegué al entonces Distrito Federal traía deseos de comerme al mundo; con el tiempo esa ‘garra’ disminuyó, pero mi hijo la despertó nuevamente y me motiva a seguir”, nos contó años atrás.

¿Cómo se llama el hijo de Galilea Montijo?

El hijo de Galilea se llama Mateo Reina Montijo, producto de su matrimonio con Fernando Reina Iglesias —con quien se casó en 2011—. Mateo tiene actualmente 10 años.

“Dicen que es agotador ser mamá, pero no es el mismo cansancio que cuando trabajas. Lo bueno es que yo he dormido suficiente en la vida. Algo que siempre me ha gustado es dormir. Ahora me canso, pero lo disfruto, y las que son mamás saben de lo que estoy hablando”, continuó Montijo en la entrevista.

¿Cuántos hijos tiene el esposo de Galilea Montijo?

Hay momentos en que Galilea no es mamá de uno, sino de tres, porque ve seguido a los dos hijos de su esposo Fernando: Alexis y Claudio. “Fer es mi equilibrio en el trabajo, con la familia y los amigos, como pareja… me siento muy afortunada de tener un hombre así”, contó entonces.

En su momento, la actriz de Hasta que el dinero nos separe nos reveló, “nos volvemos locos al verlos juntos conviviendo; a Mateo se le cae la baba por sus hermanos y eso me hace muy feliz. Los sigue y aprende de ellos. Me gusta que se vean como hermanos”.

Fernando estuvo casado primero con Paola Carus Contreras y juntos tuvieron a sus dos hijos. Pero Galilea y Paola tienen una muy buena relación y han hecho mancuerna a lo largo de los años.

¿Por qué Galilea Montijo no tiene otro hijo?

‘¿Y cuándo vendrá el hermanito?’, es la pregunta que todos hacen a las nuevas mamás, y claro, se la hicimos a Galilea en su momento.

“Me encantaría quedar embarazada de nuevo, pero si no se da, lo pensaremos seriamente, porque ya no soy joven. Me gustaría tener menos años, pero mi reloj biológico dice otra cosa”.

En entrevista con TVyNovelas, ya a sus 49 años, aseguró que a pesar de buscar al hermanito para Mateo, no se logró —y no piensa seguir intentando.

“Lo hemos buscado y no se ha dado, pero estoy muy contenta porque somos cinco en casa. Y si no se ha dado es cosa de Dios. Y la verdad sí me la pienso; si hubiera tenido a Mateo más joven, sí me hubiera aventado unos tres o cuatro [hijos]”.