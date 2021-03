‘Gambito de dama’ y los dos premios que se lleva en los Golden Globes 2021

Una de las miniseries que más se popularizó a mediados de la pandemia: ‘Gambito de dama’ es producción de Netflix y una historia inspirada en un libro con el mismo nombre, The Queen’s Gambit de Walter Tevis. Se llevó dos premios en los Golden Globes 2021: mejor serie limitada y mejor actriz de serie limitada.

El primer glodo de oro que se llevó fue para su protagonista, Anya Taylor-Joy. Interpreta a Beth Harmon, una niña prodigio que descubre su pasión y talento por el ajedrez. El tiempo, la destreza, paciencia y trabajo en equipo le hará ser reconocida globalmente.

Congratulations to Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy) – Best Performance by an Actress in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television – The Queen’s Gambit. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/BsTls8r68B

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021