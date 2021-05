Cumpleaños 60 de George Clooney, ¡el mismo día que Archie, el baby Sussex!

Con motivo del cumpleaños 60 de George Clooney, recordamos cuando rechazó ser padrino de Archie (con quien curiosamente comparte mismo día de nacimiento, 6 de mayo).

Los 6 de mayo no solamente hay celebración entre los royals —y, bueno, ex-royals— por el cumpleaños de Archie (quien cumple dos añitos); sino que Hollywood festeja a su galán por excelencia, George Clooney. Y este año no es para menos, pues el actor llega al sexto piso: 60 años.

¡Feliz cumpleaños 60, George Clooney!

Lo último que vimos de Clooney en la industria cinematográfica, fue Midnight Sky, producción estrenada en 2020 y protagonizada por él, Felicity Jones y el mexicano Demián Bichir. Un as más bajo la manga del galán del cine.

Pero fue años atrás cuando nos regaló momentos de duda y confusión, todo alrededor del pequeño con el que comparte día de nacimiento, Archie, el hijo de Meghan y Harry. ¿Y por qué? Porque no se sabía si el actor sería padrino de este pequeño royal-ya-no-tan-royal.

Cuando nos cuestionamos si George Clooney sería uno de los padrinos del hijo de Harry y Meghan

George y su actual pareja, Amal Clooney, entablaron una amistad con los duques de Sussex a partir de que Meghan Markle se mudara a Inglaterra y recurriera a la estilosa abogada en busca de recomendaciones sobre los mejores salones de belleza.

La buena química entre ellas le valió al matrimonio una invitación al mediático enlace real de mayo 2018, así como al banquete posterior a la recepción oficial de carácter más familiar.

Y fue durante la breve luna de miel de los Sussex en su mansión del lago Como, que corrían los rumores de pensar en George Clooney como padrino de su primer hijo. Pero la estrella de Hollywood se encargó de descartar esa posibilidad, alegando que ‘ninguna persona en su sano juicio querría confiarle semejante responsabilidad en la educación de su retoño’.

«Sería muy mala idea porque no se me daría nada bien. Tengo gemelos y apenas puedo con ellos [quienes tienen cuatro años los mantiene fuera del foco mediático]. No voy a ser el padrino. Te lo prometo, estoy muy seguro». Así lo afirmó en su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

Harry y Meghan, George Clooney y Amal: las parejas confidentes en Hollywood

Cuando nació Archie, Clooney bromeó en que ‘le quitaría toda la atención’ por haber nacido el mismo día que él. Pero estas dos parejas se tienen gran afecto —y puede que el vínculo crezca ahora que los Sussex no se despegarán de California.

El veterano actor no se contuvo ante los ataques públicos que recibió Meghan Markle en su momento. Y declaró hace tiempo: «[Los medios] la están persiguiendo constantemente, no hacen más que acosarla. Es una mujer embarazada de siete meses y ha sufrido la misma persecución que Diana antes que ella, y estamos ante la misma historia repitiéndose. Y ya hemos visto cómo acaba».

George Clooney temía que su amiga Meghan terminara como Lady Di, haciendo referencia al accidente de tráfico mortal que se cobró la vida de la madre de los príncipes William y Harry, según agencias.

