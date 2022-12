Geraldine Bazán celebra los casi 40 sin maquillaje y en diminuto bikini: es una lección de amor propio

Geraldine Bazan está lista para recibir las cuatro décadas en 2023 —su cumpleaños es el 30 de enero. La actriz de Corazón Salvaje incendió las redes sociales al subir una fotografía en bikini y sin gota de maquillaje donde muestra lo hermosa que se ven ella y todas las mujeres de 40 y más al natural.

Geraldine Bazán sin gota de maquillaje y diminuto bikini a sus casi 40

La guapa Geraldine Bazán nos regaló una lección de amor propio al compartir una fotografía en bikini y sin gota de maquillaje, pues la actriz no teme mostrarse tal como es y con todo y las marcas inevitables de la edad.

‘Au naturel’. El mejor estado es la imperfección… Todos somos imperfectos, claro intentamos mostrar siempre nuestra mejor versión y estas fotos me parece muestran la mía… Sin mucho maquillaje, despeinada sin luces o retoque en las fotos. Es lo que hay y me gusto.

La estrella de El amor no tiene precio recibió comentarios de admiración por su figura y su belleza al natural: “hermosa y perfecta, y estás en tu mejor versión, sin filtros ni apariencias”, “y yo amo tus tan perfectas imperfecciones, ya quisiera tener un cuerpo tan bonito como el tuyo”, “a eso se le llama ser DIGNA”, “te pareces mucho a tu hija Elisa, muy bellas…”, fueron algunos de los comentarios.

Fue en 2018 que Geraldine Bazán calló a sus haters después de recibir críticas por su supuesta celulitis. La actriz mexicana recibió malos comentarios por un video donde luce sus piernas, pero no se quedó callada: subió varias fotografías en bikini con un mensaje dirigido a las mujeres que la juzgaron.

"Oraleee dense vuelo!!! Tengo muchos defectos… "Flaca" para algunas, "gorda" para otras, celulitis, flacidez etc. etc. SIIII claro!! Soy mujer, no soy perfecta, orgullosa madre de 2 pero lo más importante y mi mayor cualidad es que soy feliz con lo que soy, como estoy y lo que tengo. Mujeres no queramos sentirnos menos miserables, atacando a otra mujer, eso no ayuda.

Con un cuerpo de ese calibre, muchos se preguntan cómo se cuida físicamente la expareja de Gabriel Soto. Y es que Geraldine ha dado a luz en dos ocasiones, pero no por eso descuidó su cuerpo, sino todo lo contrario: “creo que no hay secretos; creo que estar bien sana, física y mentalmente es lo más importante. Es comer sanamente, comer balanceadamente. Con eso no me refiero a una dieta. Como de todo, pero no todos los días”, reveló a People en Español en 2019.

La actriz confesó: “a partir de que fui mamá, definitivamente mi cuerpo cambió. Mi metabolismo cambió radicalmente, ahora me cuesta trabajo subir de peso. Yo necesito hacer ejercicio para subir músculo, porque si no, me pongo muy delgada”.