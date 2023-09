Gisele Bündchen revela cómo superó sus problemas de ansiedad y su separación de Tom Brady

Durante su carrera, Gisele Bündchen fue considerada una de las modelos más exitosas y mejor pagadas del mundo; sin embargo, atrás del glamour que reflejaba en las pasarelas, había una mujer con inseguridades que luchaba contra los ataques de pánico y la depresión.

“A los veinte años sufría ansiedad, depresión y tenía constantes ataques de pánico”, afirmó Gisele, de 43 años, como parte de una charla que tuvo la semana pasada, en la presentación de una línea de suplementos alimenticios de la que es imagen.

Me he dado cuenta de que mi cuerpo es mi templo Gisele Bündchen

Para superar los episodios de ansiedad, la modelo encontró en la práctica de la meditación, la calma que su cuerpo, mente y espíritu necesitaban para sentirse bien y plena.

Por eso, desde hace 20 años, la rutina de la brasileña comienza a las 5 de la mañana, saliendo a correr y, después, meditando. Todo como parte de una rutina de bienestar que le ha ayudo a encontrar equilibrio.

Pero, mientras la ansiedad la superó en silencio, empleando técnicas de actitud contemplativa, su divorcio acaparó todos los reflectores de forma escandalosa.

Fue en octubre del 2022 cuando la modelo y el exjugador de fútbol americano Tom Brady anunciaban públicamente su separación. Superar la ruptura de una relación sentimental, mediáticamente romantizada no fue un reto sencillo para la modelo, quien ahora es testigo de la nueva relación de quien fuera su pareja por 13 años.

Sobre su separación, Gisele –entrevistada recientemente por People– dijo: “Ha sido muy duro para mi familia. Ha sido mucho, en todos los ámbitos de mi vida. Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros. Con todos los diferentes giros y vueltas que da la vida, todo lo que podemos hacer es lo mejor que podemos teniendo en cuenta lo que sucede en nuestro entorno”.

Y, pese a lo difícil que ha sido este último año, con filosofía, la brasileña reconoce: “Creo que si no hubiera tenido todas las diferentes herramientas que tengo para apoyarme durante estos momentos, habría sido muy difícil. Creo que todos podemos identificarnos con eso, porque todos hemos pasado por las montañas rusas de la vida”.

Por su belleza, carisma y talento, Gisele es internacionalmente reconocida; sin embargo, pocos creerían que, como cualquier ser humano, también tuvo malos hábitos, como fumar, beber café y alcohol y más, lo cual, obviamente, repercutía en sus problemas de ansiedad.

Por eso, desde hace muchos años, además de ir a terapia, hizo de las plantas su medicina y comenzó a poner mayor atención en su alimentación: “tuve que reemplazar todos esos hábitos que me estaban matando por hábitos que me estaban dando una nueva vida”.

Además de su éxito en el modelaje, Gisele también ha incursionado en otros campos, como la actuación y los negocios. Ha aparecido en películas y programas de televisión, y ha lanzado su propia línea de productos de belleza y moda.

Estoy muy agradecida de tener este cuerpo Gisele Bündchen

Las lecciones de Gisele

En 2018, Gisele Bundchen publicó “Lessons: My Path to a Meaningful Life”. Ahí, la reconocida supermodelo y activista medioambiental comparte su experiencia personal y reflexiones sobre su vida y carrera.

Entre las lecciones que se desprenden del libro de la supermodelo, destacan los siguientes puntos:

1. Autenticidad y conexión: La supermodelo hace énfasis en la importancia de ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo con los propios valores y pasiones. Por eso, Gisele motiva a sus lectores a descubrir su propósito y encontrar la felicidad a través de la alineación con su verdadero yo.

2. Bienestar físico y mental: Otros puntos relevantes para la empresaria son la salud y el bienestar. Por eso, ella habla sobre la importancia de una alimentación saludable, el ejercicio regular y la práctica de la meditación para mantener un equilibrio en la vida.

3. Sostenibilidad y conciencia medioambiental: Vinculado con el punto dos, si quieres estar bien contigo, lo lógico es que también lo estés con el planeta. Por eso, destaca su compromiso con la sostenibilidad y cómo ha trabajado para crear un impacto positivo en el mundo a través de su trabajo y acciones.

4. Resiliencia y superación de obstáculos: Gisele comparte sus experiencias personales de enfrentar desafíos y superar obstáculos en su vida y carrera. Ella muestra cómo la resiliencia y la determinación pueden ayudarnos a superar cualquier adversidad.

Sin duda, “Lessons: My Path to a Meaningful Life” no sólo ofrece una visión inspiradora de la vida de Gisele Bundchen, también aporta importantes reflexiones para enriquecer nuestro propio camino.