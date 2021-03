La princesa Diana de Netflix se lleva premio. Emma Corrin en los Golden Globes 2021

La Lady Di de la televisión moderna se lleva su primer globo dorado. Emma Corrin ganó como mejor actriz en categoría de drama en los Golden Globes 2021. ¡Primera nominación y primer premio!

En su discurso agradeció a la princesa Diana: «Pero sobre todo, muchas gracias, Diana, me has enseñado compasión y empatía más allá de lo que habría podido imaginar».

Congratulations to Emma Corrin – Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama – The Crown (@TheCrownNetflix). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/TaVc73hIFj

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021