Golden Globes 2021: Josh O’Connor, ‘prince Charles’ de Netflix se lleva premio

Así como la princesa Diana de Netflix se llevó premio, el príncipe Carlos lo hizo también. Josh O’Connor, quien interpreta al hijo de la reina Isabel II en The Crown, ganó a mejor actor en serie de drama en los Golden Globes 2021.

Congratulations to Josh O’Connor (@JoshOConnor15) – Best Performance by an Actor in a Television Series – Drama – The Crown (@TheCrownNetflix). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/l0Dk6xYgfx

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021