Golden Globes 2023: el talento latino que estará presente —y la mujer que puede pasar a la historia

La edición 80° de los premios Golden Globes reunirá una vez más a las estrellas del momento para celebrar lo mejor de la industria televisiva. Los Globos de Oro, opacados por escándalos en los últimos años, intentarán este martes recuperar su mermado prestigio con una gala en Los Ángeles en la que competirán superproducciones como "Top Gun" y "Avatar", además de "Los Fabelman" de Steven Spielberg.

El comediante Jerrod Carmichael animará la ceremonia, que contará con el director Quentin Tarantino entre sus presentadores. Pero algunos nominados aún no confirmaron su asistencia. Lo que destaca para la edición 80° es la presencia del talento latino, y como dijo el crítico de cine Jack Rico a NBC News, “podríamos estar frente a uno de los mejores años para actores hispanos”.

Actores y talento latino en los Golden Globes 2023

Jenna Ortega podría hacer historia como la actriz latina más joven en recibir un globo de oro por la serie Wednesday. También está Diego Calva, actor mexicano nominado a los Golden Globes por su papel de Manny Torres en Babylon, película protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Y por supuesto, la presencia del inigualable Guillermo del Toro por Pinocho. Conoce al resto de latinos que brillarán en los Golden Globes 2023.

Salma Hayek (será presentadora en la ceremonia)

Jenna Ortega ('Wednesday')

Selena Gomez ('Only Murders in the Building')

Aubrey Plaza ('The White Lotus')

Diego Calva ('Babylon')

Diego Luna ('Andor')

Anya Taylor-Joy ('The Menu')

Ana de Armas ('Blonde')

Guillermo del Toro ('Pinocchio')

Santiago Mitres ('Argentina, 1985')

Zoe Saldaña ('Avatar: The Way of Water')

Con información de AFP