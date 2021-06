Gwyneth Paltrow posa ‘topless’ y explica el ayuno que practica para mantener su figura a los 48

La actriz y empresaria, Gwyneth Paltrow, le da difusión a su marca Goop al natural y habla sobre las bondades del ayuno intuitivo.

La marca Goop de la actriz galardonada con un Oscar ha causado todo tipo de emociones —desde las buenas hasta el hecho de que su propia hija le hizo burla. Tampoco podemos olvidar en aquella ocasión que puso a la venta en el portal una vela con olor a su vagina (hecha de bergamota, cedro, geranio y rosas). Pero ningún comentario desgarrará el pequeño imperio de Gwyneth Paltrow, quien ahora tiene joyería en Goop y par anunciarlo decidió posar topless.

Gwyneth Paltrow sin pena alguna posando topless en redes sociales

Se trata de la primera línea de joyería de Goop, G. Label. La actriz de 48 se fotografió conlos accesorios —pendientes y collar— tapándose el pecho con un brazo y dejando el resto del torso al descubierto.

El mensaje que le acompaña a la foto no tiene nada que ver con el hecho del cuerpo semidesnudo de Paltrow, sino de la versatilidad que presentan estas nuevas piezas.

«Estas son las piezas básicas para construir alrededor, para llenar los espacios en blanco del joyero, para atesorar por siempre».

El secreto de Gwyneth Paltrow para mantener su figura: ayuno intuitivo

No es nuevo que escuchemos a las celebs hablar sobre las bondades del ayuno. Pero de los presentadores del ayuno intermitente, llega el ayuno intuitivo, método del que Paltrow habló en el blog de Goop.

«De todas las formas de comer que he probado a lo largo de los años —desde mcrobiota hasta vegana y limpiezas—, esto es lo que me ha funcionado: comer de forma intuitiva. Comer lo que se siente bien para mi, es cuando mejor me siento».

El ayuno intuitivo fue creado por Will Cole, médico y asesor de salud de Gwyneth donde solo comen cuando el cuerpo lo pide. Como Cole contó a Business Insider, «es la forma de alcanzar la flexibilidad metabólica». Básicamente, cuando alcances esta flexibilidad evitarás la ingesta de alimentos grasoso y con azúcar porque ‘tu cuerpo sabrá qué necesita y le hace bien’.

Según el autor, se puede empezar con un ayuno de 12 horas, luego 18 y finalmente los ayunos de 20 a 22 horas cada dos días. También se incorporan alimentos bajos en carbohidratos para inducir la cetosis (quema de grasa y no de azúcar) y es una dieta con la mayoría de ingredientes de origen vegetal.

¿Qué opinas de los métodos de Gwyneth Paltrow para poder salir topless en redes?

