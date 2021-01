El revival de Sex and the City es oficial, ¿pero quién no estará presente? HBO Max confirmó el retorno de, al menos, Sarah Jessica Parker.

2021 arrancó con mucha diversidad. Y como no todo son malas noticias, hay algo que todavía nos sostiene a querer pasar las tardes pegadas a los servicios de streaming: el revival te Sex and the City. HBO Max confirmó sus planes de hacer la secuela con el cast original. Aunque habrá alguien ausente.

Regresa Sex and the City en HBO Max. Se llamará And Just Like That

El comunicado oficial dicta: «La serie seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan en el complicado trayecto de la vida real y la amistad de las treintañeras, a una aún más complicada realidad y amistad ahora en sus cincuenta».

Consistirán en 10 episodios titulados And Just Like That. Y la filmación tuvo lugar en Nueva York.

Sarah Aubrey, cabeza de contenido en HBO Max, declaró: «Crecí con estos personajes y no puedo esperar para ver cómo se desenvuelve este nuevo capítulo. Con su honestidad, intensidad, humor y la adorada ciudad que siempre las ha definido».

La gran ausente del revival de la serie

La mayor del grupo y nuestra relacionista pública consentida, Samantha Jones (Kim Cattrall) no estará en lo nuevo de Sex and the City.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Miranda Hobbes encarnarán nuevamente a sus respectivos personajes.

Medios apuntan que la falta de la cuarta integrante se debe a la tensa relación entre Parker y Cattrall. Digamos que es una problemática que se sembró desde 2008, cuando The Telegraph relató el disgusto del elevado aumento de salario a Sarah —300 mil dólares—.

Ambas participaron en las dos películas de la serie que se hicieron, pero no hubo una tercera parte y las actrices «apenas se dirigían la palabra», como apuntan. Parker se molestó con Cattrall por no acceder a hacerla y Kim mencionó después en entrevista con Piers Morgan: «Nunca fuimos amigas, éramos colegas […] Nunca pedí dinero, nunca pedí proyectos. Ser considerara como una especie de diva es absolutamente ridículo».