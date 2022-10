La verdadera historia tras los 8 hijos de Clint Eastwood con seis mujeres distintas

La filmografía de Clint Eastwood no es lo único extenso en su vida.

El protagonista de The Good, the Bad and the Ugly cuenta con un controversial historial amoroso.

Eastwood, el reconocido actor y director, tiene fama de amar a las mujeres. Tanto que son seis diferentes tuvo 8 hijos.

Hacemos un repaso por las relaciones del actor de 92 años y cómo dieron fruto a sus reconocidos hijos.

¿Cuántos hijos tiene Clint Eastwood?

Clint Eastwood tiene ocho hijos con seis mujeres distintas. Rondan entre los 25 y hasta 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Clint Eastwood?

Clint no tiene actualmente esposa, pero estuvo casado en dos ocasiones.

La primera vez fue con Maggie Johnson (1953-1984) y la segunda con Dina Ruiz (1996-2014).

Pero entre estos matrimonios hubo muchas aventuras e infidelidades, así como romances largos y un numeroso grupo de “hijos ilegítimos”.

Se dice que ni el mismo Eastwood ha querido confirmar el número de descendientes que tiene.

¿Quién fue la ‘hija secreta’ de Clint Eastwood?

Aunque Eastwood se casó con la secretaria Margaret Neville Johnson en 1953, su primogénita nació fuera del matrimonio.

Clint tuvo a Laurie Murray en 1954 con una mujer cuya identidad nunca ha sido revelada.

Laurie fue adoptada por una pareja pudiente de nombre Clyde y Helen Warren en Seattle.

Y de acuerdo con Daily Mail, Laurie, actualmente de 68 años, sí contactó a su mamá tiempo atrás pero ésta nunca quiso saber nada de ella.

La hija que tuvo Clint Eastwood con un amorío de 14 años

Aún casado con Johnson, Clint vivió un romance de 14 años con la doble Roxanne Tunis.

Roxanne y Clint tuvieron una hija, Kimber Lynn Eastwood, en 1964. La identidad de Kimber fue guardada por 25 años.

Kimber, de 58, ha estado casada tres veces y dos divorciada. Le dio un nieto al famoso actor, Clinton Eastwood Gaddie con Anthony Gaddie.

¿Quiénes son los hijos de Clint Eastwood y Margaret Johnson?

El primer hijo del matrimonio oficial de Eastwood fue Kyle Eastwood, quien nació en 1968.

Kyle, de 58, es un músico de jazz y compositor con una docena de álbumes de estudio y cientos de conciertos internacionales (según su sitio web).

Compuso la música para Million Dolar Baby y ha estado casado dos veces (con Laura Gomez, quien le dio una hija de nombre Graylen, y su actual matrimonio con Cynthia Ramirez).

Alison Eastwood es la segunda hija del matrimonio de Clint con Margaret; nació en 1972.

Es quizá la hija más polémica de Clint Eastwood, porque fue ella quien en 2011 reveló a The Sunday Times que su papá “tiene ocho hijos con seis mujeres distintas, él tiene 81 y su hija menor 14”.

Ha dirigido y también actuado (en La mula, Tightrope, Battlecreek y Shadow People), así como posar desnuda para Playboy y se ha casado dos veces.

Después de estos eventos Clint se divorció de Margaret e inició una relación con la actriz y directora ya casada —con un hombre homosexual— Sondra Locke en 1975.

¿Quién es la mamá de Scott Eastwood?

Scott Eastwood, de 38 años, es el hijo más conocido de Clint.

Fue producto de la relación del actor con la azafata Jacelyn Reeves. Scott Eastwood nació en 1986.

Es reconocido por películas como Suicide Squad, Pacific Rim: Uprising y The Longest Ride.

Scott tiene una hermana biológica, Kathryn Eastwood (1988), también producto de la relación de Clint con Jacelyn.

A Kathryn Eastwood se le ha reconocido por actuar en Virus of the Dead y Jersey Boys.

¿Quién fue la segunda esposa de Clint Eastwood?

Clint terminó la relación con Locke en 1989 y a partir de los noventa inició un noviazgo con la actriz Frances Fisher.

Francesca Eastwood es producto del romance entre Clint y Frances, actualmente tiene 29 años y un largo historial de cine y reality shows.

La segunda esposa de Clint Eastwood fue Dina Ruiz, con quien se casó en 1996 y tuvieron a Morgan Eastwood ese mismo año.

Morgan, de 25, disfruta de compartir su vida en redes sociales como una gen Z normal. Y es la última hija conocida de Clint Eastwood.