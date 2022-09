Este es el hijo que tuvieron Fernanda Castillo y Erik Hayser hace dos años —y así de grande está

Aunque Fernanda Castillo se aferró a la vida después de tener a su bebé, hoy día es una madre orgullosa y sumamente feliz al lado de su único hijo y de su pareja, Erik Hayser.

La protagonista de Teresa solamente tiene un hijo, Liam. Nació en diciembre del 2020 y este año cumple dos añitos. Se convirtió en madre al lado de su pareja, el actor Erik Hayser, con quien está desde 2014.

Fernanda Castillo se une a la lista de famosas que vivieron tragedias alrededor del parto. La actriz y toda su familia experimentaron uno de los momentos más vertiginosos en la vida, pues Fernanda sufrió dos infartos en el parto.

La estrella de Como dice el dicho tuvo que ser intervenida de emergencia porque presentó una hemorragia obstétrica y sus órganos estaban comprometidos. Durante las operaciones tuvo dos infartos que fueron controlados.

Ahora, de 40 años, Fernanda Castillo vive una vida plena y saludable al lado de su bebé y su pareja, algo que gusta de compartir en redes sociales.

“Cada día , desde que existes, me esfuerzo por ser la mamá que mereces, Liam. Seguro voy a equivocarme mil veces y otras tantas no sabré cuál es el camino correcto. Trataré de no perder la paciencia, pero pasará, trataré de no heredarte mis miedos , pero puede que se cuelen.Trataré siempre ser la mejor versión de mí para ti” Fernanda Castillo