Qué ha sido de los hijos que tuvieron Tim Burton y Helena Bonham Carter (y cómo lucen actualmente)

Cuando se trata de los hijos de los famosos definitivamente hay quienes llevaron la batuta de la fama desde bebés, y otros que mantuvieron un perfil bajo hasta su adolescencia o adultez. Digamos que este segundo ha sido el caso de los hijos que tuvieron Tim Burton y Helena Bonham Carter cuando estaban juntos.

Nell Burton y Billy Burton son dos adolescentes que han pasado casi toda su vida alejados de los reflectores, pero no por eso no están en el interés mediático. Conoce más de los hijos que tuvo la excéntrica pareja de Hollywood.

getty

¿Cómo fue la relación entre Helena Bonham Carter y Tim Burton?

La primera pareja que puso en vela a Helena fue Kenneth Branagh, pues ambos iniciaron un affair cuando Kenneth aún era esposo de Emma Thompson. Emma y Kenneth se divorciaron en 1995 y después de los cinco años de relación con Bonham Carter, también se separaron.

Entonces inició la más interesante de todas las relaciones de Helena, con Tim Burton en 2001; se conocieron mientras ella filmaba Planet of the Apes y Burton volvió a trabajar con ella en Big Fish, Corpse Bride, Charlie and the Chocolate Factory, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, y Alice in Wonderland.

getty

Bonham Carter y Burton estuvieron juntos por 13 años, pero jamás se casaron (y nunca declararon por qué no se casaron); tuvieron una buena relación personal y profesional, criaron juntos a sus hijos, y decidieron tampoco vivir juntos en todos esos años de relación.

En 2014 la excéntrica pareja anunció una "separación amistosa", y Helena admitió haber pasado momentos difíciles a raíz de esto. Al año siguiente dijo que "sería totalmente posible volver a trabajar juntos en el futuro". Y ambos guardan un fuerte vínculo, mientras hacen co-parenting con sus dos hijos.

¿Quién es la actual pareja de Helena Bonham Carter?

La actual pareja de Helena Bonham Carter es Rye Dag Holmboe, un historiador 33 años menor que ella. Se conocieron en 2018 en una boda y el resto fue historia.

getty

La actriz dijo a Daily Mail que está "muy feliz" de que Rye sea su pareja, y el tabloide añadió una cita de Helena sobre la diferencia de edad que tienen: "todos envejecen a distinto ritmo. Mi novio es increíblemente maduro, es una alma vieja en un cuerpo joven, ¿qué más puedo pedir? La gente está un poco asustada de las mujeres mayores, pero él no, las mujeres podemos ser muy poderosas de grandes".

Helena, de 55, y Rye, de 33, pasean de vez en cuando por las calles y aparecen en un par de alfombras rojas.

¿Quiénes son los hijos de Helena Bonham Carter y Tim Burton?

Bonham Carter y Burton tienen dos hijos juntos: Billy y Nell Burton. Su primogénito es Billy Raymond, llamado así después de sus respectivos padres, y nació en 2003.

getty

En 2007 nació su segunda hija, quien no tuvo nombre hasta los siete meses de llegada al mundo, y la pareja avisó al mundo que se llamaba Nell como un diminutivo de Helen —nombre que pretende "honrar a todas las Helenas de la familia", pues la madre y abuela de la actriz se llaman Elena y Helene, respectivamente.

Helena y su hijo Billy en 2021/ getty

Helena tenía 41 años cuando se embarazó de su segunda hija, y revelaron que estaban tratando de tener más hijos desde tiempo atrás, pero no conseguían éxito. Compartió su historia con clomid, el medicamento indicado para tratar infertilidad en mujeres, pero tras una mala experiencia recurrió a métodos más naturales, vía People.

getty

"Traté acupuntura por dos años [...] y me dio varios tipos de té para construir mi fortaleza", dijo la actriz; pero al no ver resultados positivos del embarazo, Helena y Tim empezaron a considerar fecundación in vitro.

"Obviamente nunca sabes qué harás hasta que estés en esa situación. Creo que habríamos hecho un round de IVF y ya. Pensábamos solo tener un hijo porque creíamos que estaba destinado a ser así".

getty

Pero la fecundación no fue necesaria, ya que Helena descubrió que estaba embarazada mientras trabajaba en el musical de Sweeney Todd. Y así llegó al mundo Nell Burton.

Tanto Billy, de 18, como Nell, de 14 años guardan un perfil tan bajo al grado que se les desconoce redes sociales. Y muy de vez en cuando aparecen en público, como lo hicieron acompañando a Tim Burton a la red carpet del Rome Film Festival 2021.