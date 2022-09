Ellos son los hijos de Meg Ryan: el guapo actor de 30 años Jack Quaid y Daisy True que es adoptada de China

Jack Quaid dijo en entrevista que no necesita consejos de sus papás para actuar. El joven de 30 años es hijo de nada menos que Meg Ryan y Dennis Quaid, dos figuras con una prolífica carrera en Hollywood y con todo el potencial para que su hijo biológico adquiriera el mismo talento.

Pero el lado maternal de la estrella de When Harry Met Sally no termina aquí: la actriz de ahora 60 años adoptó a una niña de China cuando se separó de Dennis, a quien la cataloga como “la hija que siempre debí tener”. Conoce más sobre los retoños de Meg Ryan.

¿Cuántos hijos tiene Meg Ryan?

El primogénito de la estrella de You've Got Mail se llama Jack Henry Quaid, conocido simplemente como Jack Quaid (24 abril 1992). La segunda hija de Meg es Daisy True Ryan, misma que adoptó de China en 2006 como madre soltera —se divorció de Dennis Quaid en el 2000.

¿Quién fue el esposo de Meg Ryan?

Meg se casó con Dennis el 14 de febrero de 1991 —él ha estado casado cuatro veces y tiene tres hijos en total (dos gemelos con la agente de bienes raíces Kimberly Buffington)—; los actores se enamoraron durante la filmación de D.O.A. y al año siguiente de casarse nació Jack Quaid.

El divorcio fue un tema frágil para ambos porque involucraba un supuesto caso de infidelidad entre ambos —señalando a Meg Ryan de tener una aventura con el actor Russell Crowe—. Años después, Quaid admitió que la fama de Meg influenció en la separación (vía People), “cuando caminábamos en las calles de Nueva York, la gente gritaba ‘¡Meg, Meg!’, y admito que me sentía desaparecido, pequeño”.

Actualmente Quaid, de 68, está casado con Laura Savoie, de 29 años. Meg estuvo casada con el compositor John Mellencamp en 2018 pero se divorciaron al año siguiente.

¿Quiénes son los hijos de Meg Ryan y a qué se dedican?

A sus 30, Jack Quaid es un reconocido actor que debutó con un cameo en The Hunger Games; después salió en la serie Vinyl y su mayor estrellato se dio con la serie The Boys, misma que ya está firmada para una cuarta temporada.

Aunque Jack tiene a dos talentosos padres, no necesita de sus consejos para llevar a cabo su carrera profesional: “ellos realmente no me dan consejos, nunca les he preguntado ‘¿cómo debo hacer esta escena?’. La forma en que el negocio funciona hoy día es muy distinto a cómo se hacía antes”, dijo a People, “estoy viviendo cosas nuevas por primera vez, como montar un set durante el covid”.

Meg Ryan admitió que no ve The Boys porque no le encanta la participación tan arriesgada de su hijo. Así lo dijo Jack: “le pregunté a mi mamá por qué no había visto la segunda temporada, y me dice ‘siempre estás en peligro, es difícil para mi verte como tu madre en problemas todo el tiempo, siempre estás al borde de la muerte’ (vía news.com).

Meg ya no tuvo más hijos biológicos después de Jack Quid, y en su lugar adoptó a una niña de China en 2006 ya como madre soltera. La actriz de Sleepless in Seattle habló sobre su relación con Daisy True Ryan: “Daisy no es complicada. Es amable y fácil de manejar. Es muy inteligente y generosa. Adoro lo divertida que es, no puedo imaginarme cómo era antes de venir. La vida con ella es buena, y ella y Jack se llevan muy bien. Todos embonamos perfecto”.