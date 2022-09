Naomi Watts tuvo a sus hijos a los 40 y fue pionera en ser mamá de un niño sin identidad de género

Tal parece que Susan Sarandon no fue la única estrella de Hollywood en tener hijos a los 39 años, pues a ella se une Naomi Watts. La actriz británica comparte dos hijos con su ex pareja Liev Schreiber, y aunque ya no estén juntos, para Watts “tener una buena relación es el punto clave” en esta tarea de hacer co-parenting.

La estrella de The Impossible se convirtió en mamá en dos ocasiones, a los 39 y a los 40 años, de dos hijos varones.

getty

¿Cuántos hijos tiene Naomi Watts?

Después de 11 años juntos, Naomi Watts y Liev Schreiber anunciaron su separación, y aunque no estaban casados, mencionaron que este término se hacía “con mucho amor, respeto y amistad”, como dijeron a People.

getty

Juntos tuvieron dos hijos: Alexander (Sasha) Pete Schreiber, de 15, y Samuel Kai Schreiber, de 13, y según la declaración ambos decidieron criarlos juntos a pesar de separarse —"estamos ansiosos por criar a nuestros hijos juntos y explorar esta nueva fase en nuestra relación".

De acuerdo con US Magazine, a Alexander le dicen ‘Sasha’ porque es el diminutivo de su nombre en ruso —a pesar de ser un nombre de niña. Sin embargo, el hijo de Naomi Watts sin género es Kai, que aunque la actriz nunca ha aclarado si se identifica como transgénero o no binario, se le ha visto vistiendo como niña y llevando el cabello largo.

Ellos son los dos hijos de Naomi Watts

Sasha, el mayor, hizo su debut fílmico dando voz a un personaje para la película The Jungle Book. No se saben más detalles de la vida del adolescente, más que disfruta las actividades al aire libre y pescar con su padre biológico.

Sobre Kai, el hijo sin identidad de género, no hay registro de alguna aparición en cine o televisión. Pero tanto Naomi como Liev adoran mostrar a su niño en redes sociales —como un mensaje que escribió la protagonista de Princess Diana, “mi querido Kai, eres la luz más brillante. Gracias por elegirme como tu mamá, estoy muy orgullosa de ti, diariamente celebramos tu increíble coraje”.

A Kai lo han fotografiado en diversas ocasiones usando vestidos —como lo hizo en 2021 para la premiere de Stranger Things—, pero ni Watts ni Schreiber han dado declaraciones al respecto —al contrario de Jennifer Lopez, cuando presentó a su hija Emme Muñiz como no binaria al nombrarla con el género neutro “elle”.